У запорізькому суді розглянуть запобіжний захід Євгену Анісімову. Документ

РепортерUA 30 Ноя 2022 - 13:45

Сьогодні, 30 листопада, о 14:00 у Шевченківському районному суді продовжиться судове засідання у справі Євгена Анісімова. Розгляд справи проводиться колегією суддів у складі Галущенко Ю.О., Дмитрюк О.В., Зарютіна П.В.

Колегія суду розглядатиме клопотання прокурора щодо продовження Євгену Анісімову міри запобіжного заходу. Сторона захисту подала заперечення.

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Нагадаємо, що сторона захисту неодноразово заявляла, що дана кримінальна справа є фальсифікацією з метою шантажу, а факти, які вказують на фальсифікацію справи відносно Євгена Анісімова, неодноразово надавалися суду.

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