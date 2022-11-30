У запорізькому суді розглянуть запобіжний захід Євгену Анісімову. Документ

Сьогодні, 30 листопада, о 14:00 у Шевченківському районному суді продовжиться судове засідання у справі Євгена Анісімова. Розгляд справи проводиться колегією суддів у складі Галущенко Ю.О., Дмитрюк О.В., Зарютіна П.В.
Колегія суду розглядатиме клопотання прокурора щодо продовження Євгену Анісімову міри запобіжного заходу. Сторона захисту подала заперечення.
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Нагадаємо, що сторона захисту неодноразово заявляла, що дана кримінальна справа є фальсифікацією з метою шантажу, а факти, які вказують на фальсифікацію справи відносно Євгена Анісімова, неодноразово надавалися суду.
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