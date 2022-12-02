В Запоріжжі розглянуто відвід судді у справі про замах на вбивство Євгена Анісімова

Сьогодні, 2 грудня, в Ленінському районному суді м. Запоріжжя, відбулось перше підготовче судове засідання відносно виконавців замаху на вбивство Євгена Анісімова. Розгляд кримінального провадження проводився колегією суддів у складі: Козлової Н.Ю., Баруліної Т.Є., Ісакова Д.О.
На даному засіданні було розглянуто та задоволено вже повторну заяву Євгена Анісімова про відвід головуючої судді Козлової Н.Ю.
Нагадаємо, що справа надійшла до суду більше ніж два роки тому, а саме 2 червня 2020 року. Зазначимо, що ще 19 червня 2020 року було подано заяву про відвід судді, але засідання 22 червня 2020 року за якихось причин не відбулося. Тоді через два роки було направлено другу заяву від 28 жовтня 2022 року, яка містить нові обставини відводу.
Сьогодні ніхто із чотирьох обвинувачених не прибув до суду. Двоє з них (Артак та Артур Васояни – Ред.) не брали участь навіть у режимі відеоконференції. При цьому, суддя Козлова Н.Ю., повідомила про наявність нібито технічних причин, за яких обвинувачені не мають змоги брати участь у даному судовому засіданні в режимі відеоконференції.
В засіданні, в режимі відеоконференції, приймав участь лише Армен Мкртчян, однак місце його фактичного перебування, учасникам судового засідання, суд не повідомив.
За словами прокурора Д. Столяра, інший обвинувачений – Карен Мрктчян - перебуває під вартою за обвинуваченням у скоєнні особливо тяжкого злочину. Але місце його тримання під вартою до сьогоднішнього часу не відомо ні прокурору, ні суду, який досі не вжив заходів встановлення його місця утримання.
Однією з причин відводу судді Козлової Н.Ю. стало навмисне затягування розгляду даного кримінального провадження, яке використовується як шантаж.
Зазначимо, що саме ця справа є причиною фальсифікації кримінальної справи відносно Євгена Анісімова, яка розглядається в Шевченківському районному суді.
Нагадаємо, що серед інших порушень колегія Шевченківського районного суду навіть не роз’яснила, в чому обвинувачують Євгена Анісімова, тобто не роз’яснила суть висунутого обвинувачення, що є грубим порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу. Але внаслідок того, що Вища рада правосуддя тимчасово не виконує свої функції – це нехтується судом.
Зазначимо, сторона захисту неодноразово заявляла, що дана кримінальна справа є фальсифікацією з метою шантажу.
-
В запорожском суде состоится судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Видео
-
Экспертиза: Дело Анисимова - фальсификация запорожских правоохранителей и судей
-
Адвокат Анисимова: Любая мера пресечения не может быть избрана, так как дело сфальсифицировано
-
Евгений Анисимов отказался участвовать в судебном заседании: причины
-
В запорожском суде продолжилось заседание по делу Евгения Анисимова. Документы
-
Запорожский суд рассмотрел меру пресечения Евгению Анисимову. Документ