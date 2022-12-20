Справа Анісімова: в запорізькому суді розглянуть апеляційну скаргу на міру запобіжного заходу. Документи

РепортерUA 20 Дек 2022 - 14:10

Сьогодні, 20 грудня, о 14:20 у Запорізькому апеляційному суді відбудеться судове засідання у справі Євгена Анісімова. Колегія суддів у складі: Дадашева С.В.,Тютюник М.С.,Гончар О.С., має розглянути апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду від 30 листопада, якою Євгену Анісімову було продовжено строк тримання під вартою.

В доповнення до апеляційної скарги адвоката Євген Анісімов направив до суду власну письмову позицію. 

Апеляційна скарга на ухвалу Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 30.11.22 

Письмова позиція Євгена Анісімова

Нагадаємо, сторона захисту неодноразово заявляла, що дана кримінальна справа є фальсифікацією з метою шантажу.

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