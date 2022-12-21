У запорізькому суді відбулося засідання у справі Євгена Анісімова. Відео. Документ

Сьогодні, 21 грудня, в Шевченківському районному суді м. Запоріжжя відбулось чергове судове засідання у справі Євгена Анісімова. Розгляд проводиться колегією суддів у складі: Галущенко Ю.О., Дмитрюк О.В., Зарютіна П.В.
На даному засіданні було продовжено допит нібито свідка, яка підтвердила, що укладала фіктивні договори за прямою вказівкою свого керівника, який є нібито потерпілим у даній справі. Слід зазначити, що обвинувачені у даній справі не мають відношення до даних договорів, як і до компаній, що є сторонами в них. Але покази, які були надані так званим свідком є підставою для реєстрації окремого злочину, скоєнного нібито потерпілими за ст. 212 КК України (Ухиляння від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Також в засіданні було оголошено два клопотання Євгена Анісімова, які були подані 14.12.2022 року, але не були розглянуті судом через неявку саме того свідка, допит якого було продовжено сьогодні, та через оголошення повітряної тривоги.
Перше клопотання стосувалося забезпечення допиту так званих потерпілих, які всіляко уникають явки до суду. Як неодноразово заявляла сторона захисту, їх покази на досудовому слідстві є завідомо неправдивими і використані задля фальсифікації даного провадження та здійснення шантажу. Неправдивість таких показів доведе допит – вважає захист.
Проте, прокурор озвучив, що допит в суді є правом потерпілих і у нього не має обов'язку його забезпечення.
Зазначимо, що прокурор в апеляційному суді який відбувся 20.12.2022, а також в інших засіданнях, де розглядалася міра запобіжного заходу, заявляє повністю протилежні речі, наполягаючи, що поки потерпілі не допитані - існують якісь умовні ризики впливу на них, тобто їх допит є обов’язковим.
Такі неоднозначні трактування закону всіляко підтримують представники так званих потерпілих: то повідомляючи про нібито явку зазначених осіб до суду, якої не було, то навпаки – що потерпілі перебувають за кордоном, звідки не можуть виїхати, не вміють користуватися комп’ютером для участі у засіданні в режимі відеоконференціі.
Слід зазначити, що такі протилежні заяви прокурора виглядають як підтвердження використання ним та судом умов формального допиту, що не планується проводити, а використовується як засіб шантажу задля подовження міри запобіжного заходу та створення ілюзорності так званого судового процесу.
Мабуть саме тому, по даному клопотанню суд не виніс рішення, залишив його без розгляду, не пославшись на жодну норму КПК.
Інше клопотання Євгена Анісімова також вдруге залишено без розгляду. Воно стосувалося доступу до речових доказів, а саме до зброї, яку планувалося використати для скоєння особливо тяжкого злочину, та подальшого обвинувачення в цьому Євгена Анісімова.
Колегія суддів при розгляді клопотання по суті, навіть не врахувала правові категорії, адже захист наполягав на забезпеченні доступу, а суд - на дослідженні. Дані факти є підставою для перевірки професійного рівня даної колегії, але компетентний орган (Вища Рада правосуддя) тимчасово не виконує таку функцію, мабудь саме цим відверто користується колегія суддів Шевченківського районного суду.
Також дана колегія скоріш за все розуміє, що ст. 375 КК України (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), яка серед іншого передбачала санкцію у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, декриміналізована КСУ ще в 2020 році.
Можливо саме тому, сьогодні прокурор заявив клопотання про допит одного з потерпілих у якості свідка. Зазначимо, що прокурор, коли направив до суду обвинувальний акт, зазначив, що дана особа – є потерпілим, хоча епізоду за цим нібито злочином – немає. Суд визнав цей обвинувальний акт відповідним, однак обвинувачення за ним роз’яснити не зміг, порушивши ст. 348 КПК України, рівно як і знайти злочинне угрупування у складі однієї людини.
Слід звернути увагу, що ані судова практика України, як і будь-якої держави світу не знає злочинного угрупування у складі однієї людини, проте судді Шевченківського районного суду безпрецедентно прийняли до розгляду обвинувальний акт з таким «угрупуванням».
У судовому процесі неодноразово зазначалося, що штучне створення обвинувачення за нібито створення злочинного угрупування, як і штучне створення розшуку каналами Interpol, якого не було, та про що є письмові докази, які системно ігноруються судом – необхідні були для здійснення заочного судового розгляду зібраної прокурором «макулатури» та використання цього для шантажу.
Далі суд не знайшов нормативного підгрунття для відсторонення представників такого псевдо потерпілого від участі у процесі, надавши їм необмежений доступ до всіх матеріалів кримінального провадження, рівно як і враховуючи їх думку при вирішенні рішень, та участі при проведенні допиту інших нібито потерпілих, свідків...
Однак, суд знайшов підстави, яких не знає ані КПК України, ані судова практика щоб задовольнити клопотання прокурора про допит «потерпілого-свідка».
Захистом Євгена Анісімова було оголошено письмові заперечення, які повністю спростовують такі узагальнення прокурора.
Натомість суд прийняв позицію обвинувачення. Це за думкою учасників процесу є безпрецедентним.
Скоріш за все таке рішення можна пояснити тимчасовою перервою в роботі ВРП, або декриміналізацією ст.375 КК України. Наразі редакції стало відомо, що відповідні аргументовані документи будуть направлені компетентним органам.
Нагадаємо, сторона захисту неодноразово заявляла, що дана кримінальна справа є фальсифікацією з метою шантажу.
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