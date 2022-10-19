Справа Анісімова: сторона захисту заявила про відвід колегії суддів. Документи

РепортерUA 19 Окт 2022 - 12:05

Сьогодні, 19 жовтня, о 10:00 у Шевченківському районному суді мало відбутися засідання у справі Євгена Анісімова. Розгляд справи проводиться колегією суддів у складі Галущенко Ю.О., Дмитрюк О.В., Зарютіна П.В. 

Адвокат сторони захисту подав заяву про відвід колегії суддів, зареєстрований у канцелярії суду. Після чого засідання не відбулося. 

Підставами для відводу стало «неоднозначне» викладення судом деяких обставин справи в ухвалі щодо подовження міри запобіжного заходу, на яку подана апеляційна скарга. 

Повний текст документу:

 

Також в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя розглядається відвід слідчого ДБР Саварець А.В., який веде кримінальне провадження (№62020080000000944) щодо фальсифікації кримінальної справи стосовно Євгена Анісімова, порушеної за ознаками злочину за ч.1 ст.366, ч.2 ст.372 УК України. Докладніше про це – у наступному матеріалі за підсумками засідання в Орждонікідзевському суді, яке відбудеться 21.10.22.

Редакція звертає увагу суду, що у відкритих джерелах допущено друкарську помилку процесуального статусу Анісімова Є.О., яку суд зобов'язаний виправити, але з якихось причин цього не робить.

Повний текст клопотання про відвід слідчого ДБР Саварець А.В.

Нагадаємо, що сторона захисту неодноразово заявляла, що дана кримінальна справа є фальсифікацією з метою шантажу, а факти, які вказують на фальсифікацію справи відносно Євгена Анісімова, неодноразово надавалися суду.

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