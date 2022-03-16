Суд в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины

РепортерUA 16 Мар 2022 - 17:55

Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины. Рассмотрение инициировала украинская сторона после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.

«Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию», - отметил он.

Сегодняшним решением суд в Гааге вводит временные меры по отношению к России:

  • немедленно прекратить военные операции, которые начались на территории Украины в феврале 24 февраля 2022 года;

  • обеспечить, чтобы любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, которые контролирует Россия, не предпринимали шаги по продолжению военной операции.

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