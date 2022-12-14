В Запоріжжі відбудеться судове засідання у справі Євгена Анісімова. Документи

РепортерUA 14 Дек 2022 - 09:50

Сьогодні, 14 грудня, о 10:00 у Шевченківському районному суді продовжиться судове засідання у справі Євгена Анісімова. Розгляд справи проводиться колегією суддів у складі Галущенко Ю.О., Дмитрюк О.В., Зарютіна П.В.

До суду надійшло два клопотання від Євгена Анісімова, які мають бути розглянуті. Нижче публікуємо повний текст документів. 

Клопотання про забезпечення явки до суду потерпілої особи для допиту

Клопотання про забезпечення судом в задоволенні доступу до речових доказів 

Нагадаємо, сторона захисту неодноразово заявляла, що дана кримінальна справа є фальсифікацією з метою шантажу.

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