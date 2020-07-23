Евгений Анисимов отказался участвовать в судебном заседании: причины

Сегодня, 23 июля, в Заводском районном суде состоялось судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Данное уголовное производство рассматривается коллегией судей в составе: председательствующего судьи – Н. Марченко, судей О. Шалпегиной и А. Яцун.
Евгений Анисимов отказался участвовать в судебном рассмотрении дела. Некоторые причины незаконности последующего судебного процесса озвучила сторона защиты. В частности то, что нарушение права на защиту, которое допустила коллегия на стадии подготовительного рассмотрения, впоследствии приведет к отмене любого приговора даже оправдательного, что делает любой судебный процесс бесполезным. Также коллегия всякими методами пыталась не рассматривать ходатайство по отводу прокурора, в котором указывались факты его родственной связи с адвокатами «потерпевших».
Впоследствии коллегия «бережно» перенесла в судебное рассмотрение обвинительный акт, предоставленный прокурором, несмотря на то, что стороной защиты были предоставлены аргументы, по которым он рассматриваться не может. А именно отсутствие события преступления и фактов, указывающих на возможность его совершения. Также были предоставлены факты, указывающие на заказной характер и фальсификацию данного уголовного дела.
В результате сторона защиты высказала утверждения о заангажированности, предвзятости судей и заявила отвод коллегии, который впоследствии был ими же и отклонен.
Как на такие решения судей повлияли те факты, что присутствовавшие на прошлом судебном заседании адвокаты «потерпевших» открыто любезничали с прокурором Денисом Корхом, а судья прямо в коридоре советовалась с адвокатом «потерпевшего» и самим «потерпевшим» Евгением Черняком по поводу того, как проводить заседание – уже даже не вопрос.
Стоит отметить, что такой ход событий лишь только доказывает, что правоохранители продолжают совершать свои незаконные действия, пытаясь уйти от ответственности, а «потерпевшие» боятся привлечения к ответственности за лжесвидетельствование. И все дружно пытаются закрыть дело, которое открыто по факту фальсификации в ГБР.
РепортерUA постоянно присутствовал на судебных заседаниях, а также отслеживал ход развития событий. За данный период в архиве редакции имеется огромное количество документов, видеоматериалов, в которых содержатся факты, указывающие на то, почему данное дело можно считать сфабрикованным, в том числе те, которые были озвучены в рамках судебного заседания под видеофиксацию и в присутствии представителей судей и прокурора.
Некоторые из фактов:
Результатом сговора заказчиков покушения на Евгения Анисимова в 2013 году с представителями правоохранительных органов и судебной власти стало сфабрикованное уголовное дело.
Приведем несколько примеров, подтверждающих сговор и фальсификацию уголовного дела.
1. Киллерам, которые проходили по делу о покушении на Евгения Анисимова в 2013 году вынесли оправдательный приговор, а до этого их выпустили на свободу и попытались снять все обвинения.
2. Один из киллеров Артак Васоян стал единственным свидетелем по делу о разгоне запорожского Майдана. Именно дача его ложных показаний в совокупности с другими фактами, стали причиной доведения экс-губернатора Александра Пеклушенко до самоубийства, которое произошло в марте 2015 года.
После совещания в ГПУ, где было установлено, что подозрение не обоснованно, и дело подлежит закрытию, прокурор Ветров и следователь Незамай, не выполняя предписания ГПУ, передают обвинительный акт в суд. При этом, они же совершают служебный подлог документов 58 тома уголовного дела после открытия материалов сторонам процесса. Цель – сокрытие факта пропуска сроков досудебного следствия. То есть фактически Евгений Анисимов был лишен законного следствия. Все это было, среди прочего, озвучено стороной защиты, как основания для возврата обвинительного акта. Однако и эти факты суд не принял во внимание и обвинительный акт был принят к судебному рассмотрению.
4. Правохранители, стоявшие за фабрикацией уголовного дела изначально и присоединившиеся к ним впоследствии так боялись закрытия уголовного дела, что накопили целый арсенал фактов, подтверждающих их «правоохранительную» деятельность. Так, например результатом проведения незаконных обысков и изъятия оружия, которое не попало в протокол, должна была стать инсценировка убийства на тот момент прокурора Запорожской области Александра Шацкого как «лидера Майдана», которое впоследствии хотели инкриминировать Евгению Анисимову.
5. Старший следователь Незамай незаконно объявляет Евгения Анисимова в международный розыск, а расследование поручает запорожскому УБОП в тот момент, когда дело должны были закрыть из-за отсутствия на это оснований. Это происходит при том, что следователь был в курсе того, что Евгений Анисимов находится в Киеве под подпиской о невыезде.
Далее, понимая и признавая факт фабрикации данного уголовного дела (видео данного факта коллегия судей отказалась приобщать к делу), Незамай просит 1 миллион долларов в качестве обеспечения безопасности себя и своей семьи. Таким образом он пошел по пути прокурора Шацкого, который по такой же аналогии, признаваясь, что дело сфабриковано, хотел получить уже 5 млн долларов. Незамай убеждает Евгения Анисимова не приезжать на допрос и не давать показания.
6. После визита Незамая в офис по ул. Патриотическая,7а, неизвестные обстреляли здание из гранатомета. Это являлось конкретным предупреждением о возможности ликвидации Евгения Анисимова, в случае, если он будет давать показания по фактам фальсификации в отношения него уголовного дела и назовет имена заказчиков покушения на убийство. Также были уничтожены доказательства невиновности, которые бы четко указали на многие интересные факты.
7. Прокуратура вместе с судьями принимают решение о рассмотрении дела в суде без наличия Евгения Анисимова в базе данных Интерпола, что являлось единственной законной причиной заочного рассмотрения дела. А именно судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Соболева, находясь под давлением прокурора прокуратуры Запорожской области Валерия Романова, разрешает провести в отношении Анисимова специальное досудебное расследование. Цель которого – заочное осуждение, сокрытие имен заказчиков как покушения на убийство, так и фальсификации в отношения него материалов уголовного дела.
8. Прокурор Ветров, который предоставил несуществующие данные по Интерполу, и, который получал деньги периодически посещая оккупированную территорию, после того как становится подозреваемым в рамках уголовного дела по фальсификации, расследуемого ГБР, резко уходит в декрет.
Отметим, что судьи не обратили внимание ни на оправдательный приговор в отношении Елены Бондаренко при объединении дела в отношении Евгения Анисимова, который по формальным причинам был отправлен на первую инстанцию, ни на то, что факты, указанные в обвинении Елены Бондаренко, могли бы стать ярким дополнением к уголовному делу по масштабным хищениям через компании Юрия Комиссарова средств коммунальных предприятий Запорожья через систему оплаты ЖКХ.
Само обвинение строится только лишь на показаниях непроверенных и неподтвержденных показаниях Комиссарова, который на одном из судебных заседаний указал на то, кто стоит за покушением и фабрикацией уголовного дела, а также за информационной кампанией черного пиара, которая была реализована в СМИ.
Аудиозапись его признания доступна по ссылке:
Теперь становится понятно, почему при озвучивании этих фактов прокурор Корх начал нервно зачитывать цитаты из УПК, не имеющие отношения к делу, а суд принял решение о закрытом рассмотрении дела.
Подробнее о фактах, причинах и мотивах фабрикации уголовного дела, которые заинтересуют не только ГБР, но и другие компетентные органы, ожидайте в ближайшее время в серии спецрасследований РепортерUA.