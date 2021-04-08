Экспертиза: Дело Анисимова - фальсификация запорожских правоохранителей и судей

Сегодня, 8 апреля, в Шевченковском районном суде Запорожья состоялось заседание по делу бизнесмена Евгения Анисимова. Дело назначено к рассмотрению коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Жупанова И.Б., Дмитрюк О.В.
Во время заседания сторона защиты подала ходатайство о возврате обвинительного акта в прокуратуру, так как эпизоды, указанные в нем, не могут рассматриваться в суде. Полный текст ходатайства публикуем ниже, в фотогалерее.
Основанием для заявления данного ходатайства стало заключение научно-правовой экспертизы материалов дела, изложенного в 59-ти томах, которую провел Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Экспертиза установила, что в данном деле отсутствуют доказательства совершения уголовного преступления, а сами материалы уголовного дела в отношении Евгения Анисимова сфальсифицированы.
«Доктринальное толкование применения отдельных норм и положений законодательства Украины по анализу материалов уголовного производства № 12014080000000242 дает основания для вывода об отсутствии объективных фактических данных, закрепленных в процессуальных источниках доказательств, совершение Анисимовым Евгением Александровичем преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 УК Украины, в обвинительном акте от 29.03.2019 г. Следует указать, что обнаружены и документально подтверждены факты противоправных действий со стороны правоохранительных органов и судей при проведении отдельных процессуальных действий и принятии соответствующих решений по доведению отдельных обстоятельств уголовного производства № 12014080000000242 в ходе проведения досудебного расследования в отношении Анисимова Евгения Александровича. Такие действия с точки зрения уголовного и уголовно-процессуального права толкуются как фальсификация (подмена, подделка, искажение)», - говорится в выводе.
В частности, экспертиза установила, что материалы уголовного производства имеют признаки интеллектуальной фальсификации, например:
1. Евгений Анисимов не был объявлен в международный розыск Интерполом. Документально доказано, что была искусственно создана ситуация по поводу оглашения в международный розыск. Она была использована стороной обвинения только для того, чтобы иметь предусмотренные законодательством обстоятельства для составления и направления обвинительного акта в суд. Согласно выводов Института, в действиях правоохранительных органов, которые составляли данные письма и которые были использованы во время досудебного расследования, предусматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением», 366 УК Украины «Служебный подлог». Так, старший следователь по ОВД СУ ГУНП в Запорожской области подполковник полиции Незамай Я.А. и прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Запорожской области младший советник юстиции Д. Ветров, в нарушение требований УПК Украины, после открытия материалов дела и ознакомления с ними стороной защиты и адвокатов потерпевших, имели доступ к материалам уголовного производства и подделали официальный документ, которым являются материалы т. 58 уголовного производства № 12014080000000242, путем внесения частичного изменения содержания этого тома материалов уголовного производства. Они добавили к материалам т. 58 уголовного производства постановления о восстановлении и остановке досудебного расследования от 07.11.2014, 30.04.2015 и 13.07.2015.
2. Судьями Орджоникидзевского районного суда, а именно Калюжной В.В (06.08.2014), Кравченко Л.Ю. (06.12.2016) и Соболевой И.П. (12.01.2018) были вынесены решения относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без присутствия адвоката, что существенно нарушает право на защиту. Помимо этого, 20.06.2018 следственная судья Соболева предоставила разрешение на осуществление относительно Евгения Анисимова специального досудебного расследования, при этом возобновлено оно было старшим следователем Я.А. Незамаем только 18 июля 2018 года. Предоставление судьей такого решения проведено вопреки главе 24-1 КПК Украины, что нарушило его право на защиту, предусмотренного п.3 ст. 6 Конвенции.
3. Показания Ю. Комиссарова, Ю. Головина, Е.Черняка, Б.Шестопалова, Г. Ганзины, Ю. Чекальского не проверены, а доказательства, которые бы подтверждали их показания в материалах уголовного производства, отсутствуют. Кроме того, не проверены показания свдетелей, на которых ссылаются потерпевшие, что свидетельствует об их недостоверности.
4. Из показаних потерпевших, свидетелей, работников коммунальных предприятий «Водоканал», «Основание», «ГТС» не получены фактические данные, которые бы достоверно устанавливали обстоятельства совершения преступления.
5. В материалах уголовного дела отсутствует заявление Е. Черняка относительно совершения Евгением Анисимовым в отношении него какого-либо уголовного преступления, а также заявление о привлечении его к уголовному производству в качестве потерпевшего.
6. Материалы, которые изложены в протоколах допроса Е. Черняка и материалы уголовного производства, не подтверждают доказанность обстоятельств вымогательства Евгением Анисимовым. Таким образом в материалах уголовного производства отсутствует документальное подтверждение нанесения Е. Черняку морального, физического или имущественного вреда.
7. Материалы уголовного производства не содержат доказательств о времени и месте и о том, в какой способ Евгений Анисимов вывел из строя фиксирующий механизм бликировки стержней затвора охотничьего карабина GSG-5 s.H. M261782, не имея при этом специальных знаний и навыков для этого. На время проведения экспертного исследования охотничьего карабина, эксперт Пронин Е.В. не имел действующего свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта, то есть не имел права проводить данную экспертизу.
С полным текстом вывода научно-правовой экспертизы материалов дела, проведенной Институтом государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, можно ознакомиться по ссылке.
Отметим, что в том числе и эти факты фальсификации стали предметом досудебного расследования уголовных производств, зарегистрированных в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 372 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»), ч.1 ст. 366 УКУ («Служебный подлог»), которое проводится следователем ГБР, расположенном в Мелитополе.
Заслушав ходатайства, коллегия судей объявила в подготовительном заседании перерыв до 12 апреля.
Напомним, что на предыдущем заседании, которое состоялось 25 февраля, сторона защиты заявила, что обвинительный акт не может рассматриваться из-за отсутствия доказательств, которые были обнаружены в результате досудебного расследования. Были приведены факты подтверждающие это.
Причиной такой фальсификации материалов уголовного производства является неудачное покушение на Евгения Анисимова 15 августа 2013 года, которое было организовано заказчиками при содействии представителей правоохранительных органов, с целью восстановления схем, которые реализовывались через компании «ГЮСС» и «ЗСС» Юрия Комиссарова.
РепортерUA ранее сообщал, что в Орджоникидзевском районном суде Запорожья рассматривается уголовное дело № 335/13319/18 относительно Юрия Комиссарова и Геннадия Ганзины, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. Своими противоправными действиями, будучи должностными лицами ООО ПКФ «ГЮСС» и ЗАО «Запорожсвязьсервис» за период с 01.01.2013 г. по 01.05.2015 г. они повлекли убытки коммунальным предприятиям Запорожья на общую сумму 8 млн 995 тыс. 860,58 гривен. Коммунальные предприятия по указанию городских властей в данном производстве отказались от причиненных им убытков, что подтверждает договоренность о закрытии уголовного производства и существования схемы по хищению средств горожан.
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