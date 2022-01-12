В Шевченковском суде Запорожья должно состоятся заседание по делу Анисимова

Сегодня, 12 января, в Шевченковском районном суде в очередной раз запланировано заседание по делу Евгения Анисимова, на котором должно быть рассмотрено ходатайство об отводе коллегии судей.
Напомним, дело рассматривается коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.
Еще 17 декабря 2021 года в суд было направлено ходатайство об отводе коллегии.
Полный текст ходатайства:
Напомним, 10 января заседание, на котором должен был рассматриваться отвод судей, по неизвестным причинам не состоялось. С чем это связано в суде объяснить отказались.
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