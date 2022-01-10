Дело Анисимова: судьям заявлен отвод. Документ

РепортерUA 10 Янв 2022 - 09:45

Сегодня, 10 января, в 10:00 в Шевченковском районном суде состоится заседание по делу Евгения Анисимова, которое рассматривает коллегия судей в составе Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.

17 декабря 2021 года в суд было направлено ходатайство об отводе судебной коллегии, которое должно быть рассмотрено в рамках судебного заседания.

Полный текст ходатайства:

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