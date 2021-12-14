В Запорожье состоялось судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Видео

Сегодня, 14 декабря, в Шевченковском районном суде состоялось судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Дело рассматривается коллегей судей в составе Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.
Адвокат Н. Силкина, которую суд назначил для предоставления бесплатной правовой помощи Евгению Анисимову, заявила о самоотводе, ссылаясь на ст. 80 УПК о невозможности осуществлять защиту.
Перед этим отказался представлять сторону защиты адвокат Д. Рыбальченко, который также был назначен судом для оказания бесплатной правовой помощи.
Напомним, во время зачитывания обвинительного акта Евгений Анисимов отказался от своего адвоката в связи с тем, что дело сфабриковано и факты, изложенные в обвинительном акте, кроме акцента на неизвестное место и неизвестное обстоятельство, ничего не содержат - соответсвенно защищаться не от чего.
Можно предположить, что отказ бесплатных адвокатов от защиты также связан с тем, что выполнять свои обязанности невозможно, так как отсутствует само обвинение.
Напомним, ранее Евгений Анисимов потребовал от суда разъяснить суть обвинения, однако суд это не сделал в нарушение статьи 348 УПК.
На вопрос суда о позиции, связанной с очередным отводом адвоката, Евгений Анисимов ответил, что ему суд так и не сформулировал суть обвинения.
Ранее Евгений Анисимов заявлял: «Таким делом можно только шантажировать и держать под стражей, чем вы и занимаетесь».
В результате коллегия судей сегодня приняла решение об удовлетворении заявления адвоката Н. Силкиной о самоотводе и поручила назначить на следующее заседание нового бесплатного адвоката.
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