В Запорожье суд рассмотрел меру пресечения Евгению Анисимову. Документ. Видео

Сегодня, 23 ноября, в Шевченковском районном суде Запорожья состоялось судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Дело назначено к рассмотрению коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.
В начале заседания прокурор Якушев Ю.С. подал ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
В свою очередь, адвокат Александр Заболотний заявил, что ходатайство прокурора является формальным и необоснованным. В нем прокурор не предоставил ни одного подтверждения относительно обстоятельств, на которые он ссылается, и оно не может быть удовлетворено. Также он отметил, что суд по неизвестным причинам не дает оценку тем обстоятельствам, на которые системно указывает Евгений Анисимов и адвокаты.
Рассмотрение меры пресечения проходило без участия Евгения Анисимова, а адвокат, привлеченный судом, отметил, что Евгений Александрович отказался от общения с ним. Поэтому ходатайство Евгения Анисимова, в котором указываются факты и причины фальсификации дела, оглашала судья Галущенко Ю.А.
Напомним, что в предыдущем заседании, при зачтении обвинительного акта, Евгений Анисимов отказался учавствовать в деле.
Заседание от 16.11.2021
В результате озвученное судьей ходатайство Евгения Анисимова явно отличалось от оригинала, что и повлекло его искажение по сути и содержанию.
Полный текст ходатайства Евгения Анисимова:
В результате суд принял решение о продлении меры пресечения сроком на 60 суток.
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