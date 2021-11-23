В Запорожье суд рассмотрел меру пресечения Евгению Анисимову. Документ. Видео

РепортерUA 23 Ноя 2021 - 15:15

Сегодня, 23 ноября, в Шевченковском районном суде Запорожья состоялось судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Дело назначено к рассмотрению коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.

В начале заседания прокурор Якушев Ю.С. подал ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. 

В свою очередь, адвокат Александр Заболотний заявил, что ходатайство прокурора является формальным и необоснованным. В нем прокурор не предоставил ни одного подтверждения относительно обстоятельств, на которые он ссылается, и оно не может быть удовлетворено. Также он отметил, что суд по неизвестным причинам не дает оценку тем обстоятельствам, на которые системно указывает Евгений Анисимов и адвокаты.

Рассмотрение меры пресечения проходило без участия Евгения Анисимова, а адвокат, привлеченный судом, отметил, что Евгений Александрович отказался от общения с ним. Поэтому ходатайство Евгения Анисимова, в котором указываются факты и причины фальсификации дела, оглашала судья Галущенко Ю.А.

Напомним, что в предыдущем заседании, при зачтении обвинительного акта, Евгений Анисимов отказался учавствовать в деле.

Заседание от 16.11.2021

В результате озвученное судьей ходатайство Евгения Анисимова явно отличалось от оригинала, что и повлекло его искажение по сути и содержанию.

Ходатайство, озвученное судьей Галушенко Ю.А. Видео от 23.11.2021

Полный текст ходатайства Евгения Анисимова:

В результате суд принял решение о продлении меры пресечения сроком на 60 суток.

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