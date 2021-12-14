В запорожском суде состоится судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Видео

Сегодня, 14 декабря, в Шевченковском районном суде города Запорожья состоится заседание по делу Евгения Анисимова. Рассмотрение дела проводится коллегией судей в составе Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.
Прокурор Якушев Ю.С. дочитал обвинительный акт и суд перешел к рассмотрению уголовного дела.
Онлайн-трансляция заседания доступна по ссылке
Напомним, что сторона защиты и Евгений Анисимов не раз заявляли о том, что дело сфабриковано, а обвинительный акт не содержит ничего, кроме абсурдных обвинений. Подтверждением этому стало то, что на требование Евгения Анисимова разъяснить суть предъявленного обвинения суд, в нарушение статьи 348 УПК ничего не смог ответить.
В результате на предыдущем заседании Евгений Анисимов заявил: «Таким делом можно только шантажировать и держать под стражей, чем вы и занимаетесь».
В распоряжении редакции РепортерUA появился материал, который наглядно иллюстрирует суть шантажа.
Справка.
Уголовное производство № 12014080000000242, судебное дело № 335/3706/19, в отношении Евгения Анисимова по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 УК Украины, является полностью сфальсифицированным и используется в качестве шантажа по сокрытию заказчиков и организаторов покушения на убийство Евгения Анисимова, а также мотивов самого покушения.
Это дело выступает инструментом, который может обеспечить:
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Затягивание судебного рассмотрения в уголовном производстве № 12013080060002966 по факту совершения покушения на убийство Евгения Анисимова, которое находится в Ленинском суде г. Запорожье, с целью исключения возможности установления фактов совершения преступления и вынесения судом обвинительного приговора;
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Отказ Евгения Анисимова от дачи показаний в уголовном производстве № 12017080000000371, выделенном в отношении неустановленных заказчиков и организаторов покушения, которое более 4 лет не расследуется, досудебное следствие по нему не проводится, и в материалах которого есть сведения о Юрии Комиссарове. У последнего был мотив для совершения преступления в отношении Евгения Анисимова.
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Отказ от позиции по существованию мотива совершения покушения на убийство и как следствие - доказательство существования схем хищений средств горожан в течении длительного времени.
Все перечисленные процессы, являются взаимосвязанными и их расследование неизбежно приведет к установлению группы лиц, причастных к их совершению, среди которых представители правоохранителей, органов власти и местного самоуправления.
Поэтому, шантаж Евгения Анисимова уголовным производством заинтересованные лица считают единственным способом избежать расследования в перечисленных выше делах.
В фальсификации уголовного производства, как и в сокрытии реальных доказательств по делам причастных к фальсификации лиц – активное участие принимают одни и те же сотрудники прокуратуры Запорожской области.
Этот факт можно проиллюстрировать некоторыми примерами, которых в действительности огромное количество:
- Монополизация рынка по приему коммунальных платежей, как инструмент внедрения схем по хищению денежных средств коммунальных предприятий, горожан. Выявление задвоения стоимости услуг по приему платежей. Уголовное дело с фактическим содействием прокурора в сокрытии доказательств такого преступления, с целью избежать обвиняемыми уголовной ответственности.
С целью аккумулирования финансовых потоков, в виде оплат за услуги коммунальных предприятий города, на принадлежащие Юрию Комиссарову предприятия - АО «Запорожсвязьсервис» и ООО ПКФ «ГЮСС», последний завладел базой данных абонентов - потребителей коммунальных услуг и единолично распоряжался ею.
Так, Юрием Комиссаровым была создана монополия на рынке по расчету и приему коммунальных платежей, в результате чего целый цикл хозяйственной деятельности коммунальных предприятий полностью оказался в руках одного человека.
Осознавая, что коммунальные предприятия находятся в состоянии полной зависимости, Юрий Комиссаров навязывал им свои (спекулятивные) условия, а именно:
- установил размер оплаты за прием платежей в размере 2-2,4% от суммы принятых платежей, что в 4 раза больше чем у банковских учреждений;
- искусственно была создана ситуация, когда коммунальные предприятия по разным договорам платили ООО ПКФ «ГЮСС» и АО «Запорожсвязьсервис» за одни и те же услуги, т.е. услугу предоставляло одно предприятие, а оплату за нее - получали оба, то есть происходило задвоение оплат.
В частности, себестоимость услуг АО «Запорожсвязьсервис» по переводу денежных средств и обеспечение работы пунктов приема платежей составляет лишь от 0,5 до 0,7% от суммы принятых платежей. Все же остальные составляющие себестоимости вознаграждения по приему коммунальных платежей никакого отношения не имеют непосредственно к процессу приема платежей, а фактически предоставляются коммунальным предприятиям по отдельным платным договорам компанией ООО ПКФ «ГЮСС».
Данный факт подтвердил Юрий Комисаров в письме АО «Запорожсвязьсервис» от 22.08.2012 г. исх. № 1151, адресованному департаменту экономики Запорожского городского совета. Вследствие этого было открыто уголовное производство № 12014080010000484 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, судебное дело № 335/13319/18 (Хищение в особо крупных размерах).
Схема хищения денежных средств коммунальных предприятий была выявлена в процессе реформирования ЖКХ в г. Запорожье, одним из инициаторов которой была Бондаренко Елена, при проведении общего анализа возможных внутренних резервов коммунальных предприятий. Т.е. при внедрении реформы, были выявлены факты нарушений условий договоров и умышленного завышения стоимости услуг.
Также, в процессе реализации реформы ЖКХ в г. Запорожье, по указанию председателя Запорожской областной государственной администрации Александра Пеклушенко, был проверен порядок формирования цен на услугу по приему и перечислению платежей населения за потребленный газ, который должен соответствовать Постановлению Кабинета Министров Украины от 26.03.2008 № 247.
В ходе проверки было установлено, что 16.10.2006 г. АО «Запорожсвязьсервис» был заключен с ОАО «Запорожгаз» договор № 203 на прием денежных переводов от физических лиц.
В соответствии с данным договором, за оказание услуг, по приему платежей за потребленный природный газ и другие услуги в пользу ОАО «Запорожгаз», АО «Запорожсвязьсервис» взимало с физических лиц - плательщиков, производящих оплату, сумму, размер которой был установлен на уровне 4%, несмотря на то, что Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.03.2008 № 247 такой размер расходов не должен превышать 1%.
Компания АО «Запорожсвязьсервис» получало необоснованную в 3 раза завышенную стоимость за эту услугу, используя свое монопольное положение.
Монопольное положение ЧАО «Запорожсвязьсервис» было в последующем установлено решением Запорожского территориального отделения АМКУ (решение № 43-рш по делу № 02/42-13 от 30.09.2014 г.), и подтверждено решениями Хозяйственного суда Запорожской области и Высшего хозяйственного суда Украины от 21.07.2015 г. по делу № 908/5307/14
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Решение Хозяйственного суда Запорожской области, подтверждающее монопольное положение ЧАО «ЗСС» от 11.02.2015 г
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Постановление Высшего хозяйственного суда Украины, подтверждающее монопольное положение ЧАО «ЗСС» от 21.07.2015
Также, по факту хищения Юрием Комиссаровым средств коммунальных предприятий города было открыто уголовное № 12014080010000484 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Процессуальным прокурором в данном деле был и является Юрий Якушев.
По «стечению обстоятельств» именно этот прокурор представляет государственное обвинение по делу против Евгения Анисимова.
Прокурор Якушев, судя по собранным доказательствам, планировал закрыть уголовное дело Юрия Комиссарова, еще на стадии досудебного расследования. Однако, учитывая материальный состав дела, в нем была проведена комплексная судебно-экономическая и компьютерно-техническая экспертиза высококвалифицированным экспертным учреждением, в соответствии с заключением которой подтверждены убытки, причиненные должностными лицами ООО ПКФ «ГЮСС» и АО «Запорожсвязьсервис» коммунальным предприятиям в размере 8 млн 995 тыс. 860,58 грн., и что бесспорно свидетельствуют о причинении материального ущерба и его размере. Поэтому, при наличии данной экспертизы, прокурор Якушев, был вынужден передавать обвинительный акт в суд. А в суде, всячески содействует обвиняемым в получении необходимого им приговора.
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Определение Орджоникидзевского районного суда от 01.02. 2021 - Официально
Так, прокурор Юрий Якушев всячески саботирует рассмотрение данного уголовного производства в Орджоникидзевском районном суде г. Запорожья. В результате чего суд вынужден был констатировать, что во время судебного разбирательства данного уголовного производства прокурор, свои обязанности не выполняет или выполняет ненадлежащим образом. Орджоникидзевский суд обратился к Генеральному прокурору и прокурору Запорожской областной прокуратуры с требованием принять, в пределах соответствующих полномочий, меры по организации надлежащего исполнения стороной обвинения своих процессуальных обязанностей во время судебного разбирательства данного уголовного производства.
При этом, прокурор Якушев Ю.С. заявляет о том, что нет письменных доказательств, которые бы подтверждали наличие претензий коммунальных предприятий, не заявляет допросы свидетелей, которые были очевидцами совершения преступления, способствовал срыву допроса экспертов в суде.
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В это время, официальные открытые источники содержат информацию об обратном, а именно, каким образом городская власть вела длительные переговоры с компаниями Юрия Комиссарова, какие многочисленные обращения коммунальных предприятий были направлены, как саботировался процесс приема платежей.
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Очевидным становится, умышленное сокрытие прокурором Якушевым прямых доказательств совершения преступления, проведение поверхностного досудебного расследования, и как следствие – формальный судебный процесс в Орджоникидзевском суде, который направлен на уведение фигурантов от уголовной ответственности, и сокрытие многомиллионных схем хищения денежных средств.
2. Затягивание судебного процесса в отношении исполнителей покушения на убийство Евгения Анисимова, с целью сокрытия информации об обстоятельствах его совершения, мотивах. Причастность представителей суда и прокуратуры.
Одним из основных мотивов покушения на убийство стала конкуренция компании Юрия Комиссарова – ООО ПКФ «ГЮСС» с компанией ООО «Городские коммуникационные системы» (которая относится к бизнес-активам Евгения Анисимова) на рынке по предоставлению услуг расчета коммунальных платежей, а также сокрытие схемы хищений денежных средств коммунальных предприятий, которая осуществлялась путем задвоения оплат с использованием монопольного положения компаниями Юрия Комиссарова, и незаконного удержания базы данных абонентов (плательщиков услуг).
Именно вследствие заключения коммунальными предприятиями договоров с альтернативной компанией – ООО «Городские коммуникационные системы», были разрушены схема хищений Юрия Комиссарова, а также монополия рынка по приему коммунальных платежей.
С целью восстановления схем хищения денежных средств и монопольного положения ЧАО «Запорожсвязьсервис», путем дискредитации ООО «Городские коммуникационные системы», и дальнейшего незаконного уголовного преследования компании, был привлечен Валерий Безлепкин, занимавший на то момент должность руководителя Департамента ЖКХ Запорожского городского совета. Именно Валерий Безлепкин давал указания КП на блокировку оплат в адрес поставщиков коммунальных предприятий, в том числе и за оказанные услуги ООО «Городские коммуникационные системы».
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Безлепкин блокирует финансовую деятельность коммунальных предприятий. Репортаж. ВИДЕО
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Заявления директоров КП по поводу вмешательства Безлепкина в финансовую деятельность коммунальных предприятий от 2014 года. ВИДЕО
По его указанию, 22.03.2014 г. Волошин О.В. (начальник айти отдела КП «Основание», назначенный Валерием Безлепкиным, для этого вместе с ним переехал в Запорожье из Харькова) подал заведомо ложное заявление о преступлении в отношении компании ООО «Городские коммуникационные системы» (уголовное производство № 2014080000000459). В дальнейшем данное уголовное производство, неоднократно прекращалось за отсутствием состава преступления. Самой же целью этого уголовного дела было незаконное изъятие серверного оборудования, на котором находился программный продукт компании.
В марте - апреле 2014 года ООО ПКФ «ГЮСС» по собственной инициативе и при поддержке директора Департамента ЖКХ Валерия Безлепкина, проводит так называемый технический аудит программного комплекса ООО «Городские коммуникационные системы». Результаты проведенного аудита не соответствовали действительности, основывались на ложных выводах работников ООО ПКФ «ГЮСС».
Незаконное проведение технического аудита, которым была дискредитирована деятельность ООО «Городские коммуникационные системы», установлено Запорожским областным территориальным отделением АМКУ по делу № 21-рш №03/15-16 от 25.09.2019 и подтверждено Верховным судом по делу № 908/3340/19 от 13.10.2020 г.
Кроме того, Решением Административной коллегии Запорожского областного территориального отделения АМКУ от 25 сентября 2019 г. № 21-рш ООО ПКФ «ГЮСС» было обязано в двухмесячный срок опровергнуть недостоверную информацию, чем фактически подтверждаются противоправные и системные действия по устранению конкурента.
При этом, вследствие противоправных антиконкурентных действий ООО ПКФ «ГЮСС», ООО «Городские коммуникационные системы» причинен материальный ущерб, который по состоянию на 19.02.2021г., в соответствии заключением Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности № 020/2, составил 101 321 416,35 грн.
Однако, умышленно, в течении более чем двух лет, такого опровержения от ООО ПКФ «ГЮСС» не последовало.
В следствие этого, распоряжением Административной коллегии Юго-восточного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины № 54/73-рп/к от 29.10.2021 г. было принято решение о начале рассмотрения дела про нарушение законодательства о защите экономической конкуренции ООО ПКФ «ГЮСС»
Таким образом, факт существования конкуренции установлен компетентным органом, подтвержден решением ВСУ, размер причиненного антиконкурентными действиями ущерба подтвержден экспертным учреждением, опровержение умышленно игнорируется, однако при этом все эти факты безосновательно игнорируются судом.
Данными решениями, фактически подтвержден мотив Юрия Комиссарова в организации покушения на убийство Евгения Анисимова, и фальсификации дальнейшего его уголовного преследования.
Обстоятельства участия Валерия Безлепкина в блокировки проведения оплат компании ООО «Городские коммуникационные системы», привело к причинению ГКП «Основание» ущерба в размере 3 536 728,87 грн. Однако, при содействии прокуратуры области, уголовное производство № 12014080020001068 от 29.03.2014г. по обвинению Валерия Безлепкина в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206 УК Украины, 04.03.2021г. прокурором Купенко А.В. было закрыто на основании п. 3 ч. 1 cт. 284 УIIK Украины.
С 02.06.2020 г. в Ленинском районном суде г. Запорожье находится на рассмотрении уголовное дело №335/8702/18 (уголовное производство № 12013080060002966) по обвинению группы лиц в покушении на убийство Евгения Анисимова. Рассмотрение данного дела умышленно затягивается по инициативе суда и прокуратуры, с целью предотвратить участие Евгения Анисимова в судебном рассмотрении, препятствуя предоставлению доказательств причастности к этому преступлению конкретных лиц – заказчиков и организаторов покушения.
Так, в данное дело Евгением Анисимовым было подано аргументированное заявление об отводе председательствующей судьи Козловой Н.Ю. Однако, при содействии Запорожской областной прокуратуры, вследствие систематической умышленной неявки в судебные заседания прокурора, судебные заседания постоянно откладывается и заявленный отвод не рассматривается.
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Заседание Ленинского районного суда от 22.09.21: дело по покушению на Евгения Анисимова. ВИДЕО
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Определение Ленинского районного суда Запорожья от 05.06.2020 - Официально
- Определение Ленинского районного суда Запорожья от 22.06.2020 - Официально
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Определение Ленинского районного суда Запорожья от 04.12.2020 - Официально
3. Отсутствие досудебного следствия в уголовном производстве № 12017080000000371, направленное на сокрытие реальных организаторов, заказчиков этого преступления. Содействие правоохранителей.
В СУ ГУНП в Запорожской области находятся материалы уголовного производства № 12017080000000371, которое было выделено прокуратурой 29.12.2017г. из уголовного производства № 12013080060002966, для осуществления дальнейшего расследования в отношении заказчиков и организаторов покушения на убийство Евгения Анисимова, а также неустановленных исполнителей, ДНК-профили которых были выявлены на месте преступления.
О существовании данного производства от Евгения Анисимова долгие годы умышленно скрывалось. Досудебное следствие в данном уголовном производстве фактически не осуществляется, соответственно допрос Евгения Анисимова в рамках этого производства не проводился.
В данном уголовном деле фигурирует Юрий Комиссаров.
4. Содействие Прокуратуры области Запорожской области в фальсификации уголовного дела в отношении Евгения Анисимова, как способа шантажа.
В то же время, в Шевченковском районном суде г. Запорожье, при рассмотрении уголовного дела в отношении Евгения Анисимова, прокурор Якушев Ю.С. систематически подает ничем необоснованные и бездоказательные ходатайства о продлении меры пресечения. При этом, после одного года и девяти месяцев, в течении которых решался вопрос о допустимости обвинительного акта к рассмотрению и зачитывалось обвинение, прокурор Якушев Ю.С. оказался не готов к вступительному слову, не смог озвучить суду свою позицию по порядку исследования доказательств. Также, прокурор не смог ответить на вопрос суда по каким обстоятельствам он собирается допрашивать «потерпевшего», эпизода по которому нет в обвинительном акте.
Еще ранее, при рассмотрении данного уголовного дела в Заводском районном суде г. Запорожье, обвинение поддерживал прокурор Бычков Владислав Алексеевич.
Так, 16.04.2021 г. прокурор Бычков Владислав Алексеевич, при отсутствии защитника Евгения Анисимова, настоял на объединении уголовного производства в отношении Евгения Анисимова, с уголовным производством в отношении Елены Бондаренко и Андрея Гречковского. Суд принял соответствующее незаконное решение, что позволить в дальнейшем отменить любой приговора по данному делу.
При этом, прокурор Бычков В.А. имел личную заинтересованность в принятии судом соответствующего решения, т.к. его супруга Крутилева Кристина Анатольевна с 29.03.2018г. являлась помощником адвоката Гладкого Дмитрия Викторовича, который представляет интересы потерпевших в данном уголовном деле.
По данным основаниям, на электронный адрес Заводского районного суда Евгением Анисимовым было подано заявление об отводе прокурора Бычкова В.А.
29.05.2020 г., непосредственно перед началом судебного заседания, находясь в здании суда, прокурору Бычкову В.А. стало известно о таком заявлении, в связи с чем прокурор в срочном порядке покинул здание суда, чтобы исключить возможность оглашения данного заявления, вследствие этого участие в заседании принял только прокурор Денис Корх.
Очевидными фактами фальсификации уголовного дела и абсурдности предъявленного Евгению Анисимову обвинения, являются последние судебные заседания в Шевченковском районном суде г. Запорожье, состоявшиеся 29 и 30 ноября 2021 года.
Так, 29 ноября 2021 года, после оглашения прокурором Якушевым Ю.С. обвинительного акта, председательствующая в судебном заседании судья Галущенко Ю.А., в нарушение статьи 348 Уголовного процессуального кодекса Украины, не разъяснила Евгению Анисимову суть предъявленного ему обвинения.
Суд только лишь подтвердил тот факт, что прокурор не выдвинул ему какое-либо обвинение по потерпевшему, по которому в обвинительном акте нет сведений о совершении в отношении него какого-либо преступления. Что свидетельствует о несоответствии обвинительного акта требованиям ст. 291 УПК Украины, поскольку в нем фактически не сформулировано обвинение.
В связи с чем прокурор оказался не смог предоставить суду ответ по каким обстоятельствам он собирается допрашивать «потерпевшего», эпизода по которому нет в обвинительном акте; а также оказался не готов определиться с порядком исследования доказательств.
В судебном заседании 30 ноября 2021 года было проиллюстрировано несоответствие принятого к рассмотрению обвинительного акта требованиям процессуального закона, о чем ранее заявляла сторона защиты. Указанные выше факты наглядно иллюстрируют каким образом прокуратура влияет на рассмотрение дел как во время досудебного следствия, так и во время судебного рассмотрения, применяя двойные стандарты.
Таким образом, все вышеперечисленное свидетельствует о фальсификации в отношении Евгения Анисимова незаконного уголовного преследования, как способа шантажа с целью его устранения от участия в уголовном деле о покушении на его убийство, о чем он системно заявляет в судах.
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