В запорожском суде продолжается рассмотрение дела Евгения Анисимова. Видео

В Шевченковском районном суде города Запорожья коллегией судей - Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В. - продолжается рассмотрение дела Евгения Анисимова.
В судебном заседании, которое состоялось 29 ноября, так как прокурор закончил оглашение обвинительного акта, суд перешел к выяснению вопроса о том, понятно ли предъявленное обвинение участникам процесса.
В связи с этим Евгений Анисимов потребовал у суда разъяснить суть обвинения и ответить на такие вопросы:
1. По обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 255 Уголовного кодекса Украины.
В соответствии с обвинительным актом его обвиняют в организации устойчивой группы лиц, связанной с деятельностью коммунальных предприятий, а также связанных с ним предпринимательской деятельностью. В соответствии с ч. 4 ст. 28 УКУ преступная организация - устойчивое иерархическое объединение пяти и более лиц. По обвинительному акту в такую организацию вошли 20 человек. В то же время, в соответствии с изложенным в обвинительном акте обстоятельством, никому из 20 человек не сообщено о подозрении в совершении какого-либо преступления, в том числе и по ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Суд потребовали разъяснить суть обвинения по ч. 1 ст. 255 УКУ при отсутствии фактических обстоятельств в обвинительном акте относительно предъявления другим лицам, кроме Евгения Анисимова, обвинений в участии в якобы преступной организации, которую он якобы организовал;
2. По обвинению в совершении преступлений по ч. 2 и 5 ст. 191 УКУ.
Субъектом данного преступления может быть только должностное лицо. Евгений Анисимов потребовал разъяснить, как его могут обвинить в совершении преступления по данной статье, если он не является и никогда не являлся должностным лицом данных предприятий, то есть не являлся специальным субъектом преступления по ст. 191 УКУ;
3. В обвинительном акте указано, что Евгений Анисимов якобы причинил предприятиям «Водоканал» и концерну «ГТС» своими противоправными действиями материальный ущерб. Почему эти предприятия не являются потерпевшими в данном уголовном производстве?
4. Почему в обвинительном акте нет конкретных данных о предприятиях, как о потерпевшей стороне?
5. Почему в данном деле отсутствуют заявления от предприятий о совершении Евгением Анисимовым преступлений по ст. 191 УКУ, как и отсутствие их признания потерпевшими в уголовном деле?
6. Почему в деле отсутствуют гражданские иски таких предприятий о возмещении ущерба?
7. По обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 209 УКУ.
Евгению Анисимову инкриминируется, что после якобы растраты денежных средств коммунальных предприятий с целью конвертации с безналичной формы в наличную, для последующего завладения, денежные средства частично были перечислены на расчетные счета хозяйственных предприятий соответствующих банковских учреждений. После чего неустановленное лицо, при неустановленном в ходе следствия обстоятельстве, конвертировало их в наличные деньги, которые далее зачислили якобы на его расчетный счет. В связи с этим Евгений Анисимов потребовал суд разъяснить ему суть обвинения по ч. 3 ст. 209 УКУ при отсутствии в обвинительном акте времени, места, способа конвертирования средств, банковского учреждения, номеров счетов и других обстоятельств совершения данного преступления о событиях уголовного правонарушения
8. Какая конкретно сумма была переведена на его карточный счет - это одна гривна или десять? Какой суммой денежных средств он завладел?
9. На какой принадлежащий ему карточный счет и какая сумма была перечислена?
10. Евгений Черняк в этом уголовном деле наделен статусом потерпевшего, однако обвинительный акт не содержит эпизодов совершения Евгением Анисимовым какого-либо преступления в отношении данного лица. О чем в дальнейшем будет допрос этого человека в суде?
В результате в нарушение статьи 348 Уголовного процессуального кодекса Украины, суд не разъяснил Евгению Анисимову суть предъявленного ему обвинения, ограничившись пояснениями, что все изложенные обстоятельства будут исследоваться во время судебного рассмотрения дела и на эти вопросы будет отвечать прокурор.
По мнению адвокатов, это свидетельствует о нарушении судом права на защиту, что происходит уже не впервые.
В результате Евгений Анисимов заявил: «Невозможно давать показания по делу, в котором нет обвинения, таким делом можно только шантажировать и держать под стражей, чем вы и занимаетесь» - и потребовал удалить его из зала заседания.
Однако, суд продолжил заседание и предоставил слово прокурору Якушеву Ю.С., который оказался не готов отвечать на вопросы и не смог озвучить суду свою позицию по доказательствам, а также по порядку их исследования. Также, прокурор не смог ответить на вопрос суда относительного того, по каким обстоятельствам он собирается допрашивать потерпевшего, эпизода по которому нет в обвинительном акте.
Стоит отметить, что суд в общей сложности год и девять месяцев принимал решение о допустимости данного обвинительного акта к рассмотрению. Сторона защиты неоднократно заявляла о том, что дело сфабриковано, а сам обвинительный акт нужно вернуть прокурору, так как он не содержит фактических обстоятельств, доказывающих вину Евгения Анисимова. Но, коллегия судей во главе с судьей Галущенко отказала в возвращении обвинительного акта прокурору и признала его таким, что отвечает всем требованиям УПК.
В следующем заседании, которое состоялось 30 ноября, прокурор выступил со вступительной речью. А представитель потерпевшего заявил ходатайство об отложении слушания дела в связи с тем, что он подал в прокуратуру заявление о предъявлении Евгению Анисимову дополнительного обвинения, которое не содержится в рассматриваемом обвинительном акте. Прокурор Якушев вместе с представителями потерпевших поддержал данное ходатайство.
При этом, никто из них не смог ответить на вопрос, почему во время подготовительного заседания, когда сторона защиты требовала вернуть обвинительный акт прокурору по причине отсутствия в нем обвинений, считали, что он соответствует требования закона, а сейчас, по их мнению, не соответствует.
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