Дело Евгения Анисимова: сегодня запорожский суд должен разъяснить суть обвинения. Документы

РепортерUA 29 Ноя 2021 - 09:00

В Шевченковском районном суде города Запорожье продолжается слушание уголовного дела № 335/3706/19 по обвинению Евгения Анисимова. Очередное судебное заседание назначено на 10:00 29 ноября (он-лайн трансляция https://court.gov.ua/affairs/online/565).

На сегодняшний день прокурор закончил оглашение обвинительных актов, в связи с чем, суд обязан перейти к выяснению вопроса о том, понятно ли предъявленное обвинение и предоставить право на вступительное слово участникам процесса.

В соответствии со статьей 348 УПК Украины, после оглашения обвинения суд обязан разъяснить обвиняемому суть обвинения.

Неоднократно, Евгений Анисимов и его защита заявляли о несоответствии обвинительного акта закону и необходимости его возврата прокурору. Суд не согласился с доводами защиты и назначил судебное рассмотрение этого обвинительного акта.

В связи с этим, Евгением Анисимовым лично были направлены в суд письменное ходатайство о разъяснении сути обвинения и вступительное слово.

Те несоответствия, которые Евгений Анисимов по факту требует, чтобы суд ему разъяснил, мы, для наглядности, предоставим в виде таблицы.

Поскольку суд признал данный обвинительный акт таким, что соответствует требованиям процессуального закона, поэтому именно суд должен ответить на такие «неудобные» для стороны обвинения вопросы.

Какими будут ответы – покажет судебное заседание.

Будет ли оглашаться после этих вопросов вступительное слово Евгения Анисимова, которое иллюстрирует фальсификацию уголовного производства, тоже пока не известно. Факты указанные в нем, заслуживают внимания.

Вступительное слово Евгения Анисимова:

Ходатайство Евгения Анисимова о разъяснении сути обвинения:

 

 

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