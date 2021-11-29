Дело Евгения Анисимова: сегодня запорожский суд должен разъяснить суть обвинения. Документы

В Шевченковском районном суде города Запорожье продолжается слушание уголовного дела № 335/3706/19 по обвинению Евгения Анисимова. Очередное судебное заседание назначено на 10:00 29 ноября (он-лайн трансляция https://court.gov.ua/affairs/online/565).
На сегодняшний день прокурор закончил оглашение обвинительных актов, в связи с чем, суд обязан перейти к выяснению вопроса о том, понятно ли предъявленное обвинение и предоставить право на вступительное слово участникам процесса.
В соответствии со статьей 348 УПК Украины, после оглашения обвинения суд обязан разъяснить обвиняемому суть обвинения.
Неоднократно, Евгений Анисимов и его защита заявляли о несоответствии обвинительного акта закону и необходимости его возврата прокурору. Суд не согласился с доводами защиты и назначил судебное рассмотрение этого обвинительного акта.
В связи с этим, Евгением Анисимовым лично были направлены в суд письменное ходатайство о разъяснении сути обвинения и вступительное слово.
Те несоответствия, которые Евгений Анисимов по факту требует, чтобы суд ему разъяснил, мы, для наглядности, предоставим в виде таблицы.
Поскольку суд признал данный обвинительный акт таким, что соответствует требованиям процессуального закона, поэтому именно суд должен ответить на такие «неудобные» для стороны обвинения вопросы.
Какими будут ответы – покажет судебное заседание.
Будет ли оглашаться после этих вопросов вступительное слово Евгения Анисимова, которое иллюстрирует фальсификацию уголовного производства, тоже пока не известно. Факты указанные в нем, заслуживают внимания.
Вступительное слово Евгения Анисимова:
Ходатайство Евгения Анисимова о разъяснении сути обвинения:
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.