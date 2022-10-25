Справа Анісімова: сторона захисту подала апеляційну скаргу на міру запобіжного заходу. Документ

Сьогодні, 25 жовтня, о 10 годині Запорізький апеляційний суд під головуванням Гончар О.С., суддів Дадашевої С.В. та Рассуждай В.Я. повинен був розглянути апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду від 5 жовтня, якою Євгену Анісімову було продовжено строк тримання під вартою.
Однак, судове засідання не відбулося.
З’ясувалося, що суддя Дадашева С.В. - у відпустці, а інша суддя Тютюник М.С., яка мала би замінити суддю Дадашеву С.В. - на лікарняному.
Текст апеляційної скарги публікуємо нижче.
Повний текст документу:
Нагадаємо, 26 жовтня судді Шевченківського районного суду мають розглянути заяву про відвід, яка була подана стороною захисту 19 жовтня.
Нагадаємо, що сторона захисту неодноразово заявляла, що дана кримінальна справа є фальсифікацією з метою шантажу, а факти, які вказують на фальсифікацію справи відносно Євгена Анісімова, неодноразово надавалися суду.
-
В запорожском суде состоится судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Видео
-
Экспертиза: Дело Анисимова - фальсификация запорожских правоохранителей и судей
-
Адвокат Анисимова: Любая мера пресечения не может быть избрана, так как дело сфальсифицировано
-
Евгений Анисимов отказался участвовать в судебном заседании: причины
-
В запорожском суде продолжилось заседание по делу Евгения Анисимова. Документы
-
Запорожский суд рассмотрел меру пресечения Евгению Анисимову. Документ