Адвокат Анисимова: Любая мера пресечения не может быть избрана, так как дело сфальсифицировано

Сегодня, 25 февраля, в Шевченковском районном суде Запорожья должно было состоятся подготовительное заседание по делу Евгения Анисимова. Дело назначено к рассмотрению коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В и Жупановой И.Б. Однако, сегодня было решено заслушать только ходатайство прокурора о продлении меры пресечения.
Прокурор Юрий Якушев подал ходатайство о продлении срока содержания под стражей еще на 60 дней. Сторона защиты заявила о том, что любая мера пресечения не может быть избрана или продлена по уголовному делу, которое сфальсифицировано.
«Обоснованные доводы и доказательства стороны защиты, которые предоставлялись в суд и содержатся в материалах дела об отсутствии существования рисков как для применения, так и продолжения такой меры пресечения в виде содержания под стражей, судом системно и безосновательно отклонялись. При этом прокурор с ходатайством о продлении меры пресечения, в очередной раз не добавляет ни одного документального подтверждения об обоснованности удовлетворения такого ходатайства. Сейчас стороной защиты получены новые документальные подтверждения, которые уже в очередной раз устанавливают, что обвинительный акт от 29.03.2019 г. не соответствует требованиям ст. 291 УПК Украины, по всем эпизодам, которые прокуратура считает доказанными», - подчеркнул адвокат Евгения Анисимова Ростислав Надолинский.
По его словам, рисков, на которые прокурор ссылается в ходатайстве о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей, не существует, как и не существует самого уголовного дела. Кроме того, адвокат предоставил выводы Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, который провел соответствующую правовую оценку указанному обвинительному акту.
Адвокат подчеркнул, что заключение Института подтверждает позицию стороны защиты, что недостатки, на которые указывала Генеральная прокуратура в своих выводах от 14.02.2018 г. о состоянии досудебного расследования уголовного производства в отношении Евгения Анисимова, прокурором Дмитрием Ветровым не были устранены, а сам обвинительный акт является ни чем иным, как основным из документов, которым прокуратура фактически подтвердила обстоятельства фальсификации уголовного дела в отношении Евгения Анисимова.
Выводы Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины публикуем ниже:
Адвокат подчеркнул, что причиной такой фальсификации материалов уголовного производства является неудачное покушение на Евгения Анисимова 15 августа 2013 года, которое было организовано заказчиками при содействии представителей правоохранительных органов, с целью устранить конкурента ООО «МКС» с рынка начисления коммунальных платежей, о чем неоднократно заявлял Анисимов, как на досудебном следствии, так и в суде.
В настоящее время существование указанного мотива подтверждено документально, а именно:
1. Решением Административной коллегии Запорожского областного территориального отделения АМКУ от 25.09.2019 установлено, что:
- ООО ПКФ «ГЮСС» и ООО «МКС» являются конкурентами на рынке по предоставлению услуг расчета коммунальных платежей;
- действия ООО ПКФ «ГЮСС» по дискредитации ООО «МКС», имели цель устраненить конкурента на рынке соответствующих услуг.
2. Постановлением Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда от 13.10.2020 г. по делу № 908/3340/19, полностью подтверждены выводы АМКУ, что дает основания утверждать:
- о существовании мотива покушения на убийство Евгения Анисимова и мотива дачи Юрием Комиссаровым заведомо ложных показаний, с целью устранения конкуренции со стороны ООО «МКС»;
- о факте существования организованной преступной группы, которая создала условия для реализации масштабных схем хищения средств коммунальных предприятий и жителей г. Запорожья.
3. Размер убытков ООО «МКС» из расчета прибыли 2014 года составил 101 млн 321 тыс. 416,35 грн., что подтверждено заключением эксперта Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности от 19.02.2021 г.
В таком случае несомненным является факт, что размеры убытков жителей города Запорожья и коммунальных предприятий за период работы компаний ЗАО «Запорожсвязьсервис» и ООО ПКФ «ГЮСС» - являются миллиардными. Несмотря на это, есть все основания утверждать, что конкуренция и цель восстановить монополию стали мотивом как покушения на убийство Евгения Анисимова, так и давления на компанию ООО «МКС».
РепортерUA ранее сообщал, что в Орджоникидзевском районном суде Запорожья рассматривается уголовное дело № 335/13319/18 относительно Юрия Комиссарова и Геннадия Ганзины, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. Своими противоправными действиями, будучи должностными лицами ООО ПКФ «ГЮСС» и ЗАО «Запорожсвязьсервис» за период с 01.01.2013 г. по 01.05.2015 г. они повлекли убытки коммунальным предприятиям Запорожья на общую сумму 8 млн 995 тыс. 860,58 гривен. Коммунальные предприятия по указанию городских властей в данном производстве отказались от причиненных им убытков, что подтверждает договоренность о закрытии уголовного производства и существования схемы по хищению средств горожан.
Сторона защиты обосновала абсурдность поданного прокурором ходатайства и уголовного производства в целом. Также суду были предоставлены доказательства, прямо подтверждающие мотивы фальсификации уголовного дела – установленный факт конкуренции и размер ущерба компании «МКС», полученный в результате противоправных действий ООО «ГЮСС», а также обязательство компании Комиссарова опровергнуть недостоверную информацию, которую она распространяла.
Несмотря на это суд вынес решение о продлении меры пресечения Евгению Анисимову сроком на 60 дней. Следующее заседание назначено на 8 апреля.
О подробностях причин покушения на Евгения Анисимова и участниках фальсификации уголовного дела ожидайте на сайте РепортерUA в ближайшее время.
Полный текст возражения на ходатайство прокурора о продлении меры пресечения