Дело Анисимова: стало известно, почему был заявлен отвод адвокату

Сегодня, 19 января, в Шевченковском районном суде состоялось заседание по делу Евгения Анисимова, которое рассматривает коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.
В суд повторно были поданы ходатайства об отказе от адвоката, назначенного судом, а также об отводе судебной коллегии. Заявление об отказе от адвоката Запорожца О.В. аргументировано тем, что в соответствии с положениями УПК, а также с нормами Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», защитник обязан качественно и профессионально осуществлять защиту прав и интересов клиента, опровергать позицию как прокурора, так и иных участников судебного процесса, как, например, потерпевшей стороны, их представителей.
Вместо этого сегодня адвокат Запорожец О.В. принял молчаливую позицию, фактически соглашаясь с неаргументированными и абсурдными доводами представителей «потерпевших» и прокурора. Данная позиция ярко иллюстрирует сговор прокуратуры, суда и назначенного ими адвоката, чтобы скрыть отсутствие в деле юридических оснований для его рассмотрения. Сторонам выгодно, чтобы он принимал участие в этом деле формально, лишь имитируя правовую защиту Евгения Анисимова.
Кроме того, сложилось мнение, что представители «потерпевшей» стороны были явно заранее осведомлены о содержании таких заявлений и заявили, что отвод коллегии судей, адвокату Запорожцу О.В. ничем не аргументирован и является необоснованным.
В результате данные ходатайства были отклонены судом, а адвокат оставлен в деле.
Напомним, еще в декабре 2021 года в Шевченковский суд было подано заявление об отводе всей коллегии судей. Однако, с целью затягивания рассмотрения заявленного отвода, была созданы искусственные основания для переноса судебного заседания, назначенного на 20 декабря. Только лишь 12 января 2022 года коллегия судей Шевченковского районного суда решилась рассмотреть данное заявление об отводе.
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Дело Анисимова: в Шевченковском суде рассмотрели отвод судебной коллегии
Также при рассмотрении данного заявления суд умышленно проигнорировал задокументированные факты явно необъективного судебного рассмотрения уголовного дела. В результате суд отказал в удовлетворении заявленного отвода, что позволило сокрыть наличие явного сговора и умышленно допущенных процессуальные ошибок.
17 января, до начала судебного заседания, в суд было подано заявление об отказе от назначенного судом адвоката Запорожца О.В. Но, вновь коллегия судей проигнорировала данное заявление, не огласив его и не уведомив участников процесса о его подаче. Данные обстоятельства, являются еще одним бесспорным доказательством умышленного нарушения судом права на защиту.
Отметим, что события судебных заседаний, которые состоялись 29 и 30 ноября 2021 года, в том числе и заседания с участием адвоката Запорожца О.В., явно продемонстрировали сговор между судом, прокурором и «потерпевшими».