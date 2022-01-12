Дело Анисимова: в Шевченковском суде рассмотрели отвод судебной коллегии

РепортерUA 12 Янв 2022 - 17:04

Сегодня, 12 января, в Шевченковском районном суде Запорожья состоялось заседание по делу Евгения Анисимова. Было рассмотрено ходатайство об отводе коллегии судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В. 

Напомним, еще 17 декабря 2021 года в суд было направлено ходатайство об отводе коллегии.

Но 10 января, заседание, на котором должен был рассматриваться отвод, не состоялось. Причины в суде называть отказались. 

В результате судьи не удовлетворили ходатайство об отводе судебной коллегии.

Также сегодня был назначен адвокат Запорожец Олесь Владимирович. По существующему мнению, более «мерзкой личности в адвокатской среде сложно найти. Предположительно, такие как Запорожец, являются негласными шнырями прокуратуры». Скорее всего именно поэтому решение привлечь именно его и было внегласно принято судом в сговоре с прокуратурой.

Напомним, ранее в СМИ предоставили мнение о причинах отмены заседаний:

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