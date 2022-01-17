Запорожский суд рассмотрел меру пресечения Евгению Анисимову

Сегодня, 17 января, в Шевченковском районном суде состоялось заседание по делу Евгения Анисимова, на котором рассмотрели меру пресечения. Дело рассматривает коллегия судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.
Напомним, Евгением Анисимовым в суд было направлено два документа: ходатайство об изменении меры пресечения, а также заявление об отказе от адвоката Олеся Запорожца.
При этом, председательствующая судья Галущенко не огласила направленное Евгением Анисимовым заявление об отказе, предоставив адвокату, который, кстати, также получил аналогичное заявление, огласить абсурдно-грязные основания для самоотвода. Сумбурная подача адвокатом Олесем Запорожцем причин для его же отвода, в которых обрывочно звучали фразы о каком-то конфликте интересов, ярко иллюстрирует сговор прокуратуры, суда и назначенного ими адвоката, с целью скрыть отсутствие в деле юридических оснований для его рассмотрения такими вот «театральными постановками» в создании иллюзии «постановки большого криминала».
В результате, суд так и не озвучил заявленные Евгением Анисимовым основания для отвода адвоката Олеся Запорожца, и конечно – оставил его в деле.
Напомним, что по существующему мнению, «более мерзкой личности в адвокатской среде сложно найти. Предположительно, такие как Запорожец, являются негласными шнырями прокуратуры». Скорее всего именно поэтому решение привлечь именно его и было внегласно принято судом в сговоре с прокуратурой.
Также во время заседания было рассмотрено ходатайство прокурора о продлении меры пресечения. Несмотря на то, что в документе не содержатся обоснованные аргументы для содержания под стражей, суд принял решение удовлетворить ходатайство прокурора и в очередной раз продлил меру пресечения еще на 60 суток.
В удовлетворении же ходатайства Евгения Анисимова об изменении меры пресечения коллегия судей отказала.
- В запорожском суде продолжается рассмотрение дела Евгения Анисимова. Видео
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В Запорожье суд рассмотрел меру пресечения Евгению Анисимову. Документ. Видео