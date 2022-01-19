Дело Анисимова: судебной коллегии и адвокату заявлен отвод. Документы. Видео

РепортерUA 19 Янв 2022 - 09:30

Сегодня, 19 января, в 10:00 в Шевченковском районном суде Запорожья состоится заседание по делу Евгения Анисимова. Дело рассматривает коллегия судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В. 

Онлайн-трансляция заседания будет доступна по ссылке.

В суд было подано повторно ходатайство об отводе коллегии судей, а также повторно заявление об отказе от адвоката, назначенного судом.

Полный текст документов прикреплен ниже:

Сюжеты новостей, о которых говорится в ходатайстве об отводе коллегии судей. 

Напомним, что еще 17 декабря 2021 года в суд было направлено ходатайство об отводе коллегии.

Но 10 января, заседание, на котором должен был рассматриваться отвод, не состоялось. Причины в суде называть отказались. 

В СМИ предоставили мнение о причинах отмены заседаний:

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