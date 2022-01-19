Дело Анисимова: судебной коллегии и адвокату заявлен отвод. Документы. Видео

Сегодня, 19 января, в 10:00 в Шевченковском районном суде Запорожья состоится заседание по делу Евгения Анисимова. Дело рассматривает коллегия судей в составе: Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.
Онлайн-трансляция заседания будет доступна по ссылке.
В суд было подано повторно ходатайство об отводе коллегии судей, а также повторно заявление об отказе от адвоката, назначенного судом.
Полный текст документов прикреплен ниже:
Сюжеты новостей, о которых говорится в ходатайстве об отводе коллегии судей.
Напомним, что еще 17 декабря 2021 года в суд было направлено ходатайство об отводе коллегии.
Но 10 января, заседание, на котором должен был рассматриваться отвод, не состоялось. Причины в суде называть отказались.
В СМИ предоставили мнение о причинах отмены заседаний:
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