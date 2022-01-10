В Запорожье отменили судебное заседание по делу Анисимова

Сегодня, 10 января, в Шевченковском районном суде в 10:00 должно было состояться заседание по делу Евгения Анисимова, которое рассматривает коллегия судей в составе Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.
Судебное заседание, на котором должен был рассматриваться отвод коллегии судей не состоялось.
С чем это связано в суде объяснить отказались.
Мнение о причинах отмены заседания предоставили СМИ:
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