В Запорожье отменили судебное заседание по делу Анисимова

РепортерUA 10 Янв 2022 - 17:40

Сегодня, 10 января, в Шевченковском районном суде в 10:00 должно было состояться заседание по делу Евгения Анисимова, которое рассматривает коллегия судей в составе Галущенко Ю.А., Дмитрюк О.В., Зарютин П.В.

Судебное заседание, на котором должен был рассматриваться отвод коллегии судей не состоялось. 

С чем это связано в суде объяснить отказались. 

Мнение о причинах отмены заседания предоставили СМИ: 

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