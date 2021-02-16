Гибель ребенка в парке: в Запорожье перенесли судебное заседание по делу экс-директора «Дубовки»

Вчера, 15 февраля, в Жовтневом районном суде должно было состояться судебное заседание по делу экс-директора парка «Дубовая роща» Олега Комаренко. Судебное заседание по уголовному производствe перенесено на 22 февраля 2021 в 09.00.
Как сообщили в суде, причина отложения - заявление обвиняемого о занятости его адвоката в другом судебном заседании.
Бывший руководитель парка обвиняется по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а именно: не обеспечение надлежащего содержания малой архитектурной формы - деревянной декоративной (игровой) скульптуры «Маша и медведь» и условий ее безопасной эксплуатации, что привело к ее падению и несчастному случаю, а именно смерти восьмилетней девочки 8 марта 2020 года.
Напомним, что директор парка Олег Комаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.
Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща».
Также 11 марта сообщили о подозрении заместителю директора по техническим вопросам парка по факту нарушения правил безопасной эксплуатации сооружений, повлекшее гибель человека.
21 августа, Орджоникидзевский районный суд Запорожья постановил взять Олега Комаренко под ночной домашний арест с 21 августа по 17 октября.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.