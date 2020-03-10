На время следствия: директора запорожской «Дубовки» отстранили от исполнения обязанностей

Мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща» Олега Комаренко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Моим распоряжением руководство парка отстраненное от исполнения обязанностей, как минимум на время проведения следствия», – говорится в сообщении.
Кроме того, городской голова поручил в ближайшее время проверить все без исключения места отдыха для детей и взрослых, а также все аттракционы. С недобросовестными руководителями и предпринимателями обещают разорвать все контракты.
Напомним, на 10-летнюю девочку упала деревянная скульптура медведя, весом около 200 кг. Ребенок получил травму головы и сразу же потерял сознание. Пострадавшую доставили в реанимацию областной детской больницы.
Вчера, 9 марта, девочка скончалась от полученных травм.