На время следствия: директора запорожской «Дубовки» отстранили от исполнения обязанностей

РепортерUA 10 Мар 2020 - 10:02

Мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща» Олега Комаренко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Моим распоряжением руководство парка отстраненное от исполнения обязанностей, как минимум на время проведения следствия», – говорится в сообщении.

Кроме того, городской голова поручил в ближайшее время проверить все без исключения места отдыха для детей и взрослых, а также все аттракционы. С недобросовестными руководителями и предпринимателями обещают разорвать все контракты.

Напомним, на 10-летнюю девочку упала деревянная скульптура медведя, весом около 200 кг. Ребенок получил травму головы и сразу же потерял сознание. Пострадавшую доставили в реанимацию областной детской больницы.

Вчера, 9 марта, девочка скончалась от полученных травм.

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