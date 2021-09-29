В память жертв трагедии: СБУ открыла архивы с воспоминаниями очевидцев расстрелов в Бабьем Яру

РепортерUA, фото СБУ 29 Сен 2021 - 10:59

Архив СБУ в память жертв трагедии в Бабьем открыл для общественного доступа документы воспоминаний в сборнике «Бабий Яр. Воспоминания очевицев». Документы доступны по ссылке. Об этом сообщает Телеграм-канал СБУ.

«Массовые расстрелы начались 29 сентября 1941. За несколько недель там были замучены и убиты десятки тысяч невинных детей, женщин, мужчин. Мы публикуем воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой, которая на момент расстрелов жила вблизи Бабьего Яра и стала вынужденным свидетелем тех страшных событий», - говорится в сообщении.

В показаниях Надежды Горбачевой зафиксировано, что расстрелы евреев продолжались несколько дней.

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