В Украине насчитали 1 тыс. 717 военных преступлений

РепортерUA 15 Мар 2022 - 13:31

В Украине насчитали 1 тыс. 717 военных преступлений. Эти данные по состоянию на 12 марта обнародовала генпрокурор Ирина Венедиктова. По каждому ведется расследование.

Больше всего преступлений зафиксировано в Киеве – 360. Меньше всего в Закарпатской и Тернопольской областях - 1, в Запорожской области – 56.

Каждый может принять участие в сборе доказательств рашистской агрессии. Факт преступления следует зафиксировать (фото или видео) и отправить на платформу https://warcrimes.gov.ua или передать доказательства правоохранителям.

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