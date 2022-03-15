В Украине насчитали 1 тыс. 717 военных преступлений. Эти данные по состоянию на 12 марта обнародовала генпрокурор Ирина Венедиктова. По каждому ведется расследование.
Больше всего преступлений зафиксировано в Киеве – 360. Меньше всего в Закарпатской и Тернопольской областях - 1, в Запорожской области – 56.
Каждый может принять участие в сборе доказательств рашистской агрессии. Факт преступления следует зафиксировать (фото или видео) и отправить на платформу https://warcrimes.gov.ua или передать доказательства правоохранителям.
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