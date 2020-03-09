В Запорожье скончалась девочка, на которую упала скульптура в "Дубовке"

РепортерUA 09 Мар 2020 - 13:06

Девочка, на которую вчера в парке "Дубовая Роща" упала деревянная скульптура, умерла в больнице. Об этом в соцсети сообщил общественный активист Андрей Лукин. Также данную информацию РепортерUA подтвердили в областной детской больнице.

Как сообщал РепортерUA ранее, трагедия произошла 8 марта. На момент приезда медиков и полиции девочка была без сознания. После оказания помощи ее доставили в отделение реанимации.

В результате происшествия девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги.

Редакция РепортерUA выражает соболезнования родным и близким...

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