В запорожской «Дубовке» на ребенка упала скульптура медведя. Видео

Сегодня, 8 марта, в центральном парке культуры и отдыха «Дубовая роща» произошел несчастный случай. На ребенка упала деревянная скульптура медведя. Об этом сообщают очевидцы.
Сообщается, что 10-летняя девочка гуляла между статуями и вдруг одна из них упала на ребенка. Девочка получила травму головы и сразу же потеряла сознание. На место вызвали медиков скорой помощи.
Девочку доставили в больницу. Детальнее об обстоятельствах происшествия и о том, кто понесет ответственость, сообщим немного позже.