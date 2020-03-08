В запорожской «Дубовке» на ребенка упала скульптура медведя. Видео

РепортерUA, видео its_zp 08 Мар 2020 - 20:34

Сегодня, 8 марта, в центральном парке культуры и отдыха «Дубовая роща» произошел несчастный случай. На ребенка упала деревянная скульптура медведя. Об этом сообщают очевидцы.

Сообщается, что 10-летняя девочка гуляла между статуями и вдруг одна из них упала на ребенка. Девочка получила травму головы и сразу же потеряла сознание. На место вызвали медиков скорой помощи.

Девочку доставили в больницу. Детальнее об обстоятельствах происшествия и о том, кто понесет ответственость, сообщим немного позже.

 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...