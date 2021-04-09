Гибель ребенка в запорожской «Дубовке»: начато исследование письменных доказательств

Начато исследование письменных доказательств стороны обвинения по делу в отношении заместителя руководителя парка «Дубовая Роща». Об этом сообщили в пресс-службе Жовтневого районного суда.
Вчера, 8 апреля, состоялось судебное заседание по делу по факту гибели 8-ми летней девочки в парке отдыха «Дубовый Гай». Судом начато исследование письменных доказательств стороны обвинения. Следующее судебное заседание состоится 6 мая 2021 в 13:00.
Замдиректора парка Геннадия Мышьякова обвиняют в нарушении правил безопасной эксплуатации сооружений, а именно деревянной скульптуры медведя, из-за чего погибла восьмилетняя девочка (ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины).
Ранее РепортерUA сообщал о том, что 31 марта в Запорожье прошло заседание по делу директора «Дубовки» Олега Комаренко. Во время судебного заседания прокурором объявлен обвинительный акт; представителям потерпевших — гражданский иск с требованиями о солидарном взыскании с обвиняемого и КП «Дубовая Роща» 1 млн 620 тыс. гривен. Также определен порядок исследования доказательств.
Следующее судебное заседание назначено на 6 мая 2021 в 10:00.
Напомним, что 8 марта 2020 года в парке культуры и отдыха «Дубовая роща» на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.
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