Запорожцы несут цветы на место трагедии в «Дубовке», где погибла девочка. Фото

Сегодня, 10 марта, в Запорожье в «Дубовую рощу» сходятся общественные активисты, неравнодушные запорожцы и свидетели трагедии, которая произошла 8 марта. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.
Люди приносят цветы и детские игрушки на место происшествия, при этом поток людей не прекращается.
Как сообщают активисты и свидетели трагических событий, они намерены прийти на ближайшую сессию городского совета с требованием обезопасить нахождение людей в запорожских парках. Запорожцы отмечают, что сделать это нужно уже сейчас, а не ждать еще одного несчастного случая.
Напомним, что директор парка Олег Крамаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.
Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща» Олега Комаренко.