В Запорожье изменен комендантский час

В Запорожье изменили время комендантского часа. Такое решение было принято военным командованием.
Как сообщает глава ЗОВА Александр Старух, комендантский час начнется сегодня, 19 марта в 16:00 и завершится в понедельник, 21 марта в 6:00.
В ОВА обращаются к жителям города с просьбой в это время не выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).
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