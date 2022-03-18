Сегодня утром в Запорожье прозвучало несколько взрывов (Обновлено)

Сегодня, 18 марта, в Запорожье раздался взрыв. Глава ЗОВА Александр Старух прокомментировал ситуацию в эфире одного из телеканалов.
«Только что был прилет в район под Запорожьем... (название объекта не называем – ред.). У нас там военный объект. Туда прилетело две бомбы: либо "Смерч", либо с самолета были сброшены. Сейчас разбираюсь. Одна разорвалась, одна нет», - сказал он.
По словам главы региона, последствия уточняются. Пока данных о жертвах нет.
По данным спикера Запорожской областной военной администрации, полковника ВСУ Ивана Арефьева, в пригороде областного центра Запорожья из реактивных систем залпового огня "Смерч", российскими оккупантами, сегодня 18 марта, около 8:00 был произведен массовый обстрел военного полигона и одного из прилегающих к нему заводов и карьера. В результате возник пожар на территории завода.
Масштабы разрушения и утраты устанавливаются. В настоящее время пожар локализован и ликвидируется силами ГСЧС.
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