Экс-директора запорожской «Дубовки» взяли под ночной домашний арест. Фото. Видео

Сегодня, 21 августа, Орджоникидзевский районный суд Запорожья рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста экс-директору парка культуры и отдыха «Дубовая роща» Олегу Комаренко. Напомним, что он проходит обвиняемым по делу о гибели 8-летней запорожанки Ани Ждан, на которую в парке упала деревянная скульптура медведя.
Заседание частично проходило в закрытом режиме по решению судьи Соболевой. На суде также присутствовали родители погибшей девочки, прокурор, адвокаты стороны потерпевших и обвиняемый Олег Комаренко с адвокатом.
В ходе судебного рассмотрения сторона защиты ходатайствовала об избрании обвиняемому меры пресечения в виде личного обязательства. В результате рассмотрения судья постановила взять экс-директора парка «Дубовая роща» Олега Комаренко под ночной домашний арест с 21 августа по 17 октября.
Отметим, что отец погибшей девочки Александр Ждан не ожидает скорого завершения судебного процеса, о чем он сообщил после заседания.
- Скоро не закончится. Будем ждать справедливости и того наказания, которое в первую очередь должно быть в этих случаях, чтобы потом неповадно было последующим руководителям такого уровня не до конца выполнять свои обязанности и исключать такие случаи в будущем, тем более в парках отдыха, где дети должны отдыхать, а не умирать, - отметил мужчина.
Сам экс-директор «Дубовой рощи» Олег Комаренко общаться с журналистами не стал.
Напомним, что 8 марта 2020 года в парке культуры и отдыха «Дубовая роща» на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.
Напомним, что директор парка Олег Комаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.
Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща».