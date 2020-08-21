Экс-директора запорожской «Дубовки» взяли под ночной домашний арест. Фото. Видео

Лидия Шаповал, РепортерUA, фото и видео автора 21 Авг 2020 - 18:37

Сегодня, 21 августа, Орджоникидзевский районный суд Запорожья рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста экс-директору парка культуры и отдыха «Дубовая роща» Олегу Комаренко. Напомним, что он проходит обвиняемым по делу о гибели 8-летней запорожанки Ани Ждан, на которую в парке упала деревянная скульптура медведя.

Заседание частично проходило в закрытом режиме по решению судьи Соболевой. На суде также присутствовали родители погибшей девочки, прокурор, адвокаты стороны потерпевших и обвиняемый Олег Комаренко с адвокатом. 

В ходе судебного рассмотрения сторона защиты ходатайствовала об избрании обвиняемому меры пресечения в виде личного обязательства. В результате рассмотрения судья постановила взять экс-директора парка «Дубовая роща» Олега Комаренко под ночной домашний арест с 21 августа по 17 октября.

Отметим, что отец погибшей девочки Александр Ждан не ожидает скорого завершения судебного процеса, о чем он сообщил после заседания.

- Скоро не закончится. Будем ждать справедливости и того наказания, которое в первую очередь должно быть в этих случаях, чтобы потом неповадно было последующим руководителям такого уровня не до конца выполнять свои обязанности и исключать такие случаи в будущем, тем более в парках отдыха, где дети должны отдыхать, а не умирать, - отметил мужчина.

Сам экс-директор «Дубовой рощи» Олег Комаренко общаться с журналистами не стал.

Напомним, что 8 марта 2020 года в парке культуры и отдыха «Дубовая роща» на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.

Напомним, что директор парка Олег Комаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.

Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща». 

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