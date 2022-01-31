Фонтан высотой в 10 метров: возле Дубовки в Запорожье прорвало трубу. Фото. Видео

В Запорожье на кольце возле парка культуры и отдыха «Дубовая роща» произошел прорыв трубы. Об этом в РепортерUA сообщают очевидцы.
Фонтан холодной воды высотой в десять метров возник между полосами движения на Набережной магистрали напротив супермаркета «АТБ». Вода хлещет на проезжающие автомобили. На месте присутствуют коммунальщики.
Подробности ожидайте позже на РепортерUA.
Видео очевидцев:
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