Фонтан высотой в 10 метров: возле Дубовки в Запорожье прорвало трубу. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео очевидцев 31 Янв 2022 - 16:28

В Запорожье на кольце возле парка культуры и отдыха «Дубовая роща» произошел прорыв трубы. Об этом в РепортерUA сообщают очевидцы.

Фонтан холодной воды высотой в десять метров возник между полосами движения на Набережной магистрали напротив супермаркета «АТБ». Вода хлещет на проезжающие автомобили. На месте присутствуют коммунальщики.

Подробности ожидайте позже на РепортерUA.

Видео очевидцев:

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