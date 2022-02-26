В мэрии опровергли информацию о том, что воду в Запорожье начнут подавать по графику

В Запорожье начали распространять недостоверную информацию о том, что в городе будут подавать воду по графику. Информация не соответствует действительности.
Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.
В 18:46 он опубликовал информацию о том, что в Запорожье водоснабжение работает бесперебойно и в полном объеме.
"Городом распространяется недостоверная информация о том, что в Запорожье водоснабжение будет осуществляться по графику. Эта информация не соответствует действительности. КП “Водоканал” работает в штатном режиме", - написал в своем Telegram-канале Анатолий Куртев.
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