Отец погибшей в «Дубовке» девочки устроил митинг под стенами запорожской мэрии. Фото

РепортерUA 09 Мар 2021 - 17:55

Сегодня, 9 марта, у стен Запорожского городского совета прошел митинг. Горожане хотели получить от чиновников отчет о результатах расследования трагедии, которая произошла год назад в «Дубовке». Акцию организовал отец погибшей Ани Ждан.

Напомним, речь идет о трагедии в запорожском парке культуры и отдыха «Дубовая роща». 8 марта 2020 года на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.

«Многие не раз сами со своими детьми отдыхали в этом парке. Парк должен быть безопасным отдыхом для здоровья вас и ваших детей!» – подчеркнул Александр Ждан.

По его словам, заседания по даному делу постоянно откладываются. В последний раз перенесли заседание из-за того, что представитель «Дубовой рощи» не пришел из-за болезни. 

Отец девочки отметил, что ему предлагали компенсацию в размере 100 тысяч гривен, но он от нее отказался.

К протестующим вышли заместитель городского головы Владимир Волобуев и представитель юридического департамента. Они рассказали, что не уволили директора парка по статье потому, что идет расследование и если они уволили бы директора, то на горсовет могли бы подать иск в суд. Участники акции попытались разузнать  результатах служебного расследования, но чиновники не стали докладывать о результатах проверки, ссылаясь на уголовное производство.

На митинг пришли родственники и друзья Ани. Они держали в руках картины, которые рисовала девочка. 

Как сообщал РепортерUA ранее, 11 марта сообщили о подозрении заместителю директора по техническим вопросам парка по факту нарушения правил безопасной эксплуатации сооружений, повлекшее гибель человека.

21 августа, Орджоникидзевский районный суд Запорожья также постановил взять экс-директора парка Олега Комаренко под ночной домашний арест с 21 августа по 17 октября.

В Жовтневом районном суде 15 февраля должно было состояться судебное заседание по делу экс-директора парка «Дубовая роща» Олега Комаренко. Но заседание перенесли.

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