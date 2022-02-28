Жители Бердянска под стенами исполкома требуют армию РФ покинуть город. Фотофакт

РепортерUA 28 Фев 2022 - 13:35

В Бердянске под стенами исполкома местные жители требуют армию РФ покинуть город. По состоянию на 13:00 войска РФ находятся на территории города и в зданиях исполкома и Нацполиции. 

Как сообщил и.о. мэра Бердянска Александр Свидло, они передвигаются по городу на военной технике, а в окрестностях города расположено военное оружие.

Прямо сейчас мимо здания исполкома проходит мирный митинг. Люди вышли под стенами мэрии с основными требованиями:

  • покинуть административные здания

  • покинуть город Бердянск.

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