В Киеве проходит митинг против насилия в ВСУ. Фото

Сегодня, 3 февраля, в Киеве возле Офиса президента проходит митинг против неуставных отношений и насилия в ВСУ и Нацгвардии. Об этом сообщает Страна.ua.
В среду, 3 февраля, под Офисом президента в Киеве проходит "Митинг справедливости" против неуставных отношений и насилия в украинской армии и Нацгвардии.
В акции участвуют родственники пострадавших от неуставных отношений. Митингующие требуют рассмотрения уголовных дел и наказания для виновных в каждом случае гибели их близких.
Также в акции принимают участие семьи погибших в воинской части, где сослуживцев расстрелял военнослужащий Артемий Рябчук.
Напомним, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» города Днепр - нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих.
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