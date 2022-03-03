В Киеве в перерывах между обстрелами сыграли свадьбу. Фото

РепортерUA 03 Мар 2022 - 08:26

В Киеве по законам военного времени поженились начальник управления патрульной полиции города Юрий Зозуля и журналистка Ангелина Карякина. Об этом сообщил в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"По законам военного положения, я, как командир подразделения, засвидетельствовал брак моего подчиненного и побратима Юрия Зозули и его невесты Карякиной Ангелины Александровны! Документ подпись печать предоставляю! Поздравляю друзья, будьте счастливы!", – написал он.

Невеста в свою очередь отметила, что посреди войны удалось устроить прекрасный 5-минутный праздник.

"Украина, за которую мы воюем – это глава патрульной полиции, киборг Евгений Жуков, который по законам военного положения – как командир полицейского, засвидетельствовал брак... Украина, за которую мы воюем – это украинский ювелирный дизайнер Лена Yastreb Jewelry, которая, в закрытом городе находит два кольца нужного размера и фактически их дарит. Украина – это Anna Tsygyma, которая привозит обрезанные домашние орхидеи для свадебного букета", – поделилась Карякина.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/2717013.jpg
public://uploads/photos/2717014.jpg
public://uploads/photos/2717015.jpg
public://uploads/photos/2717016.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...