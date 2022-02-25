В Киеве в многоэтажку попал обломок ракеты: есть раненые. Фото

В Киеве этой ночью, 25 февраля, в многоэтажный дом попал взрывоопасный предмет, предположительно обломок ракеты. Об этом сообщает ГСЧС.
"Около 04:20 на ул. Кошица 7А вследствие попадания ВОП в многоэтажный жилой дом (состоящий из двух секций: 1 секция 10 этажная попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная попадания на уровне 8-9 этажей) с последующим горением, есть угроза разрушения", - говорится в сообщении.
От ГСЧС привлечен личный состав и одиннадцать единиц техники.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, ранены три человека.
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