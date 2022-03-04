В Генштабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину на 4 марта

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину на утро пятницы, 4 марта.
Основные усилия армии РФ сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.
"В ходе выполнения этой задачи, группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку переброски дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию", – подчеркнуло украинское военное руководство.
По состоянию на 06.20 ликвидирован пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в Энергодаре. Жертв и пострадавших нет.
На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешел в оборонные действия в районах населенных пунктов Полесское и Кухари.
"Не исключено, что оккупант будет совершать вооруженные провокации на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины", – отметили в Генштабе.
На Полесском направлении до пятнадцати российских БТГр проводят наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, сосредоточены усилия на направлении Бышев, Украинка.
Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Российские военные отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.
На Северском направлении противник проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Одновременно проводится перегруппировка с целью продолжить наступление в направлении Броваров.
На Слобожанском направлении до шестнадцати российских БТГр проводят наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокируют Харьков с севера, захватили Балаклею.
"Противник не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькива", – указано в сводке.
На Донецком направлении группировки врага продолжают наступательные действия на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышли к Новоалександровке. Имея значительное преимущество в технике, российские войска оцепили Мариуполь.
На Луганском направлении ведутся боевые действия в направлении Старобельска.
На Таврическом направлении противник силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев-Вознесенск, продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ в направлении Николаева.
"Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска", – уточнили в Генштабе.
Кроме того, отмечено перемещение большого количества автомобильной техники из аннексированного Крыма, в которой осуществляется перевозка преступников из мест лишения свободы для организации беспорядков в Николаевской области.
В Черном море морская группировка российских войск выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы украинских ВМС. Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска. Прикрытие групп производит отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.
Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие снабжали истребителями Су-30СМ.
Подчеркивается, что на всех направлениях противник имеет потери, сдается в плен и бросает технику.