Генштаб: В Бердянске уничтожен большой десантный корабль «Саратов», а не «Орск»

В Бердянске в результате нанесения удара по захваченному россиянами порту был уничтожен большой десантный корабль «Саратов». Ранее сообщалось, что это был «Орск», но в Генштабе предоставили уточненную информацию.
Как сообщает Генштаб ВСУ, большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
Относительно других потерь противника информация уточняется.
Также в Генштабе сообщили, что на Запорожском направлении против перешел к обороне силами до 5 БТГ (батальон тактических группировок).
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