В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях РФ в Украине

С 24 февраля по 18 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 14 200 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Уничтожено:
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93 самолета
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112 вертолетов
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450 танков
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1448 боевых бронированных машин
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205 артиллерийских систем
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43 средства ПВО
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72 реактивных системы залпового огня
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60 цистерн с горюче-смазочными материалами
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12 БПЛА оперативно-тактического уровня
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3 корабля / легких скоростных катера
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879 единиц автомобильной техники
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11 единиц специальной техники
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
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