В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях РФ в Украине

РепортерUA 18 Мар 2022 - 10:17

С 24 февраля по 18 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 14 200 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Уничтожено:

  • 93 самолета

  • 112 вертолетов

  • 450 танков

  • 1448 боевых бронированных машин

  • 205 артиллерийских систем

  • 43 средства ПВО

  • 72 реактивных системы залпового огня

  • 60 цистерн с горюче-смазочными материалами

  • 12 БПЛА оперативно-тактического уровня

  • 3 корабля / легких скоростных катера

  • 879 единиц автомобильной техники

  • 11 единиц специальной техники

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

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