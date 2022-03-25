Арестович: Взорванный в порту Бердянска российский десантный корабль перевозил 400 «морпехов», танки и БТРы

Взорванный в порту ныне захваченного оккупантами Бердянска российский десантный корабль перевозил большое количество живой силы противника и военной техники. Об этом в телеграм-канале сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«По предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49 российской армии на юге и большой десантный корабль, перевозивший ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов, внезапно взорвавшийся в порту Бердянск. Другой корабль был поврежден», - написал он в своем Telegram.
По данным Военно-Морских сил Украины, обеими этими кораблями командовали капитаны, изменившие своей присяге и перешедшие на российскую сторону еще в 2014 году.
Отметим, как уточняет Генштаб ВСУ, в Азовской операционной зоне в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Саратов» (ранее считалось, что это «Орск»), а также получили повреждения большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск».
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