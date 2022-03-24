В порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль оккупантов. Фото

В оккупированном Бердянске (Запорожская область) уничтожен большой десантный корабль оккупантов. Он доставлял военную технику для российских войск.
Об этом сообщили в Facebook Военно-морских сил ВСУ.
«В захваченном Российской Федерацией порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота оккупантов», - говорится в сообщении.
Отметим, в начале недели большой десантный корабль "Орск" прибыл в бердянский порт, доставив военную технику для оккупантов. Сообщалось, что к войне против Украине привлечены 10 таких российских кораблей.