Киев вводит комендантский час на двое суток

РепортерUA 15 Мар 2022 - 12:24

В Киеве вводится комендантский час с сегодняшнего дня с 20:00. Он продлится включительно до 07:00 17 марта. Об этом свидетельствует заявление мэра столицы Виталия Кличко.

"С 20.00 15 марта до 7.00 17 марта - комендантский час в Киеве", - написал Кличко.

Это означает запрет на передвижение по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.

Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта.

"Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, - в укрытии", - призвал Кличко.

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