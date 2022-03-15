Киев вводит комендантский час на двое суток

В Киеве вводится комендантский час с сегодняшнего дня с 20:00. Он продлится включительно до 07:00 17 марта. Об этом свидетельствует заявление мэра столицы Виталия Кличко.
"С 20.00 15 марта до 7.00 17 марта - комендантский час в Киеве", - написал Кличко.
Это означает запрет на передвижение по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.
Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта.
"Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, - в укрытии", - призвал Кличко.
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