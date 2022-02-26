Кличко: Российских войск в столице нет

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ночь в столице была сложной, но оккупантов в городе уже нет. Об этом он рассказал в видеообращении.
По словам Кличко, враг пытался прорваться в столицу со стороны Гостомеля и Житомира. ВСУ уничтожили агрессора. Известно, что на данный момент в Киеве действуют диверсионные группы. Ночью было несколько столкновений и перестрелок.
"Я прошу всех сохранять спокойствие и оставаться в укрытии. Враг будет атаковать с воздуха. Передвижение столицей будет осложнено, по городу устанавливаются блокпосты", - сказал Кличко.
Также мэр Киева призвал людей идти в укрытия в случае воздушной тревоги и проверять наличие диверсионных меток.
"Тероборона, ВСУ, полиция - все работают", - заключил Кличко.
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