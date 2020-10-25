Стали известны данные экзит-пола по Киеву: на первом месте Кличко

Результаты экзит-пола, проведенного социологической группой «Рейтинг», показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского головы.
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Виталий Кличко - 47,8%
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Александр Попов - 8,6%
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Сергей Притула - 8,3%
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Ирина Верещук - 8%
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Алексей Кучеренко - 6,3%
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Андрей Пальчевский - 4,5%
В ходе проведения исследования было опрошено 10 тыс. 400 респондентов на ста участках, погрешность не более 1%.
Напомним, в 20:00 в Украине закрылись избирательные участки.
По данным ОПОРЫ, явка на местных выборах на 16:00 составляет 27%.
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