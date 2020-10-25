Стали известны данные экзит-пола по Киеву: на первом месте Кличко

РепортерUA 25 Окт 2020 - 20:32

Результаты экзит-пола, проведенного социологической группой «Рейтинг», показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского головы.

  1. Виталий Кличко - 47,8%

  2. Александр Попов - 8,6%

  3. Сергей Притула - 8,3%

  4. Ирина Верещук - 8%

  5. Алексей Кучеренко - 6,3%

  6. Андрей Пальчевский - 4,5%

В ходе проведения исследования было опрошено 10 тыс. 400 респондентов на ста участках, погрешность не более 1%.

Напомним, в 20:00 в Украине закрылись избирательные участки.

По данным ОПОРЫ, явка на местных выборах на 16:00 составляет 27%.

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