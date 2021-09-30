Когда в Запорожье могут назначить внеочередные выборы мэра: разъяснение адвоката

В Запорожье депутаты городского совета вчера, 29 сентября, проголосовали за отставку городского головы Владимира Буряка. О своем намерении покинуть пост он заявил во время 8-й сессии городского совета. Главная причина - состояние здоровья. Отныне исполнять обязанности мэра до проведения новых выборов будет действующий секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. РепортерUA решил разобраться, когда могут назначить внеочередные выборы мэра областного центра.
По словам адвоката Ивана Черкашина, согласно ст. 194 закона Украины «О местных выборах» внеочередные выборы назначаются Верховной Радой в случае досрочного сложения полномочий мэра не позднее, чем в 90-дневный срок со дня сложения полномочий. В таком случае, согласно закона, дату должны объявить до конца текущего года.
- Мы же понимаем на примере Харькова, где фактически год ждали назначения местных выборов, что данный процесс может затянуться. Вчера депутаты приняли отставку городского головы, поэтому сегодня - первый день с 90-дневного срока. В течение трех месяцев должно быть постановление Верховной Рады. Но, к сожалению, нет никакой ответственности по поводу срывов сроков. Верховная Рада – это коллегиальный орган, то есть для принятия постановленя нужно 226 голосов.
Теоретически было бы логично провести выборы весной. То есть в течение 90 дней принять постановление о назначении даты, после этого пойдет избирательный срок в 60 дней и назначить где-то на март. Но, не исключаю, что это могут растянуть до осени. Хотя бы потому что нужно вырастить кандидатур дя участия в гонке. Поэтому, по-моему личному субъективному мнению, выборы скорее всего могут состояться осенью. Если бы была политическая воля, все это можно сделать весной, - объяснил адвокат.
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